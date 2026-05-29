VfB Stuttgart plant Verleih von Noah Darvich

Der VfB Stuttgart plant, das Mittelfeldtalent Noah Darvich im Sommer zu verleihen. Der 19-jährige Spieler kam in der abgelaufenen Spielzeit für die VfB-U21 in der 3. Liga zum Einsatz und erzielte zehn Tore sowie sechs Assists in 29 Spielen.

Der VfB Stuttgart plant, das Mittelfeldtalent Noah Darvich im Sommer zu verleihen. Der 19-jährige Spieler kam in der abgelaufenen Spielzeit für die VfB-U21 in der 3.

Liga zum Einsatz und erzielte zehn Tore sowie sechs Assists in 29 Spielen. Der VfB hat genaue Vorstellungen, welche Bedingungen ein potenzieller Leih-Klub erfüllen muss, darunter die Garantie von viel Spielpraxis für Darvich. Die Frage ist, ob Wolfsburg und Werder diese Bedingungen erfüllen können. In Wolfsburg ist nach dem Abstieg ungewiss, wie sich der VfL für die Zukunft aufstellt, während bei Werder die Konkurrenz im offensiven Mittelfeld für Darvich zum Problem werden könnte.

Der VfB hat mit den beiden Vereinen bereits Kontakt, aber aktuell scheint kein Wechsel in die Autostadt oder nach Bremen wahrscheinlich zu sein. Der VfB plant, Darvich im Sommer zu verleihen, da die Tür zu den Profis weiter geöffnet ist. Darvich steht noch bis 2029 unter Vertrag bei Stuttgart und wird wahrscheinlich im Sommer ablösefrei zu einem anderen Verein wechseln. Der VfB hat genaue Vorstellungen, welche Bedingungen ein potenzieller Leih-Klub erfüllen muss, darunter die Garantie von viel Spielpraxis für Darvich.

Die Frage ist, ob Wolfsburg und Werder diese Bedingungen erfüllen können. Der VfB hat mit den beiden Vereinen bereits Kontakt, aber aktuell scheint kein Wechsel in die Autostadt oder nach Bremen wahrscheinlich zu sein. Der VfB plant, Darvich im Sommer zu verleihen, da die Tür zu den Profis weiter geöffnet ist. Darvich steht noch bis 2029 unter Vertrag bei Stuttgart und wird wahrscheinlich im Sommer ablösefrei zu einem anderen Verein wechseln





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