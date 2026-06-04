VfB Stuttgart: Problemposition Rechtsverteidiger bleibt ungelöst

Der VfB Stuttgart muss sich nach der Schulter-Operation von Lorenz Assignon auf den griechischen Abwehrspieler Leonidas Stergiou verlassen, um die Position des Rechtsverteidigers zu stärken. Die Hoffnung ist, dass Stergiou die Lücke im Rechtsverteidigerbereich schließen kann.

Rechts hinten bleibt die Problemposition beim VfB Stuttgart! Jetzt musste sich Lorenz Assignon (25) einer Schulter-Operation unterziehen, fällt vorerst aus. Mit Folgen für den VfB hatte sich Assignon die linke Schulter ausgekugelt.

Weil das in der Folge immer wieder vorkam, wurde der Franzose jüngst am Gelenk operiert. Damit die Schulter in Zukunft nicht immer wieder auskugelt, wurde das Gelenk in einem minimalinvasiven Eingriff gestrafft. Wie lange Assignon ausfällt, ist unklar. Eine längere Ausfallzeit wird nicht befürchtet.

Trotzdem bleibt die Position des Rechtsverteidigers die Baustelle beim VfB. In der abgelaufenen Saison konnten sich weder Assignon noch Josha Vagnoman (25) hinten rechts festspielen. Zu inkonstant waren ihre Leistungen. Problem: 11,5-Mio.

-Neuzugang Assignon wusste vor allem in der Offensive zu überzeugen (drei Vorlagen in der), hat dafür defensive Mängel. Bei DFB-Star Vagnoman ist es genau umgekehrt: Der physisch starke Verteidiger hat defensiv oft alles im Griff, ist dafür aber im Offensivspiel limitiert. Was bedeutet das für die Bemühungen des VfB auf dem Transfermarkt? Nach BILD-Infos ist nach dem Assignon-Ausfall kein Kauf eines Ersatzmannes geplant.

Die Hoffnung ist, dass der Franzose nicht allzu lange ausfällt. Dazu kommt Leonidas Stergiou (24) im Sommer von der Leihe aus. Der griechische Abwehrspieler sollte laut Informationen der BILD-Redaktion in der kommenden Saison eine Stärke für den VfB werden. Die Hoffnung ist, dass Stergiou die Lücke im Rechtsverteidigerbereich schließen kann.

Der VfB muss sich also auf Stergiou verlassen, um die Position des Rechtsverteidigers zu stärken. Die Bemühungen des VfB auf dem Transfermarkt werden also von der Hoffnung getragen, dass Stergiou die Lücke im Rechtsverteidigerbereich schließen kann





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