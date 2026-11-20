Sebastian Hoeneß bestätigt Trainingsrückkehr von Angelo Stiller. Der VfB-Schlüsselspieler könnte am Mittwoch gegen Inter Mailand auflaufen. Details zur Verletzung und Ersatzspieler.

Der VfB Stuttgart bereitet sich unter Trainer Sebastian Hoeneß auf das entscheidende Champions-League-Auswärtsspiel bei Inter Mailand vor. Ein wichtiger Hoffnungsschimmer für die Schwaben kommt direkt von der Position des defensiven Mittelfeldspielers. Angelo Stiller könnte bereits am Mittwochabend, dem 23. Oktober, wieder auf dem Platz stehen, obwohl er aktuell mit Adduktorenproblemen kämpft.

Medizinische Einschätzung für das Champions-League-Auswärtsspiel

Sebastian Hoeneß hat am Donnerstag explizit bestätigt, dass ein Einsatz des 25-jährigen Stiller am Mittwoch nicht ausgeschlossen wird. Der Trainer bezeichnete eine Rückkehr jedoch als eine punktgenaue, schwer einzuschätzende medizinische Herausforderung. Stiller ist seit Montag wieder am Trainingsort in Stuttgart anwesend, absolviert jedoch weiterhin vor allem individuelle Einheiten, um seine Fitness zu steigern.

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Hoeneß betonte, dass der Spieler im Training als freier Mann fungiert, aber in Zweikämpfe nur mit gebotener Vorsicht geht. Das primäre Ziel ist es, dass Stiller seine körperlichen Beschwerden vollständig hinter sich lässt und sich auf dem Spielfeld wieder frei bewegen kann. Derzeit sind die Schmerzen noch minimal vorhanden, aber nicht mehr vollständig verschwunden.

Verletzungssituation und möglicher Ersatz durch Yanik Spalt

Für das Bundesligaspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstagabend, dem 26. Oktober, wird der VfB auf Angelo Stiller verzichten müssen. Stattdessen könnte der 19-jährige Talent Yanik Spalt die Position des Sechses übernehmen. Der österreichische Neu-Nationalspieler feierte kürzlich beim 1:0-Sieg gegen Werder Bremen sein Debüt in der Startelf und hat seine Chancen auf regelmäßige Einsätze genutzt.

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Sebastian Hoeneß lobte die Entwicklung des jungen Spielers öffentlich. Er hob hervor, dass Spalt sich in der Mannschaft positioniert habe und sowohl im Champions-League-Spiel in Istanbul als auch im Spiel gegen Bremen Leistungen auf hohem Niveau gezeigt habe. Der Trainer sieht in der Integration von Spalt eine positive und klare Entwicklung für die Zukunft des VfB.

Aktuelle Formkurve und Integration ins Nationalteam

Yanik Spalt hat in der vergangenen Woche bereits internationale Erfahrungen gesammelt. Er wurde beim 1:1-Unentschieden der österreichischen Nationalmannschaft gegen Israel in der 87. Minute eingewechselt. Sebastian Hoeneß bewertete diese nationale Einberufung als überragend und betonte, dass bei Spalt alles sehr gut laufe.

Trotz des schnellen Erfolgs macht sich Hoeneß keine Sorgen, dass der junge Star eine falsche Selbsteinschätzung entwickelt. Der Trainer beschreibt Spalt als eine sehr klare Persönlichkeit mit definierten Zielen. Diese mentale Stabilität wird als entscheidender Faktor für die weitere Entwicklung des 19-jährigen Mittelfeldspielers im Bundesligakader angesehen.

Lange Ausfallzeiten und U21-Integration bei Langzeitverletzten

Neben Angelo Stiller stehen weitere Spieler nicht zur Verfügung, was den Kader für die kommenden Spiele weiter schrumpfen lässt. Luca Jaquez fehlt aufgrund eines Rippenbruchs für das Auswärtsspiel in Gelsenkirchen. Ein Einsatz gegen Inter Mailand ist für den 23-jährigen jedoch noch zu früh zu planen, sodass er vorerst weiter pausieren muss.

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Zusätzlich kehrten zwei langzeitverletzte Profis dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining zurück. Beide Spieler hatten schwere Oberschenkelverletzungen erlitten und sind nun wieder am Trainingsgeschehen beteiligt. Allerdings spielen sie zunächst keine Rolle für die Bundesliga-Elf, da die Regeneration noch priorisiert wird.

Sebastian Hoeneß plant, dass diese beiden Spieler bis mindestens Weihnachten im Kader der U21-Mannschaft in der 3. Liga bleiben werden. Der Trainer argumentiert, dass den Verletzten aktuell mehr daran gelegen ist, kontinuierlich Spielzeit zu erhalten und in Wettkampfsituationen zu agieren, als nur sporadisch in den Bundesliga-Kader aufgenommen zu werden.