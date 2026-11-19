Trainer Sebastian Hoeneß spricht sich klar für Dzenan Pejcinovic aus. Der VfB-Stürmer findet trotz 25-Millionen-Transfer nicht ins Tor, zeigt aber bei der U21 Hoffnungsschimmer vor dem Spiel auf Schalke.

Dzenan Pejcinovic steht bei VfB Stuttgart unter starkem Erfolgsdruck, obwohl sein Transfersumme von 25 Millionen Euro bereits hohe Erwartungen weckte. Nach drei Toren im ersten Pflichtspiel hat der 21-jährige Angreifer in den folgenden 13 Einsätzen kein einziges weiteres Tor erzielt. Diese ausgeprägte Torflaute hat dazu geführt, dass der Sommer-Zugang zunehmend in der Kritik steht und unglücklich wirkt.

Hoeneß erklärt strategische Perspektive auf offensive Schwächen

Sebastian Hoeneß betonte am Donnerstag, dass die aktuelle Situation für Dzenan Pejcinovic zwar nicht einfach ist, aber taktisch durchaus nachvollziehbar bleibt. Der Trainer verwies darauf, dass der Stürmer eine Fülle an Torchancen erzeugt hat, was ihm die Fähigkeit bestätigt, sich in entscheidende Spielsituationen zu stellen. Dies entspricht genau dem Profil, das der VfB Stuttgart beim Kauf des Spielers im Auge hatte.

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Gleichzeitig räumte Hoeneß ein, dass es für Angreifer immer wieder Phasen gibt, in denen Bälle trotz klarer Chancen nicht den Weg ins Netz finden. Trainer Sebastian Hoeneß betonte, dass die Tore selbst nicht das alleinige Entscheidungskriterium für die Bewertung der Leistung sind. Stattdessen liegt der Fokus auf der generellen Einbindung in das Mannschaftsspiel und der Kombination.

U21-Länderspiel als psychologischer Katalysator

Ein wichtiger psychologischer Impuls für Dzenan Pejcinovic kommt aus der deutschen U21 Nationalmannschaft. Am Dienstag zeigte der Stürmer gegen Kroatien eine klare Verbesserung, indem er bei der 2:3-Niederlage selbst zum Torerfolg kam. Dieser Treffer soll dem 21-Jährigen dringend benötigtes Selbstvertrauen zurückgeben, das er in der Bundesliga-Gruppe vermisst.

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Pejcinovic ist seit Donnerstag wieder nach Stuttgart zurückgekehrt und direkt ins Mannschaftstraining eingeflossen. Die kurze Unterbrechung durch die Länderspielreise wurde genutzt, um die mentale Frische wiederherzustellen. Dies erfolgt in der Vorbereitung auf das entscheidende Liga-Spiel bei FC Schalke 04 am Samstagabend um 18:30 Uhr, das live auf Sky zu sehen sein wird.

Trainingsphilosophie gegen erzwingende Spielweise

Sebastian Hoeneß beschreibt Dzenan Pejcinovic als einen feinen Kerl, der bereits auf sehr gutem Niveau agiert, aber noch Entwicklungsraum besitzt. Eine spezifische Schwäche, die der Trainer identifiziert, ist der Drang des Stürmers, Dinge gewaltsam zu erzwingen. Dies muss im Laufe der Zeit durch mehr Erfahrung korrigiert werden.

Der Übungsleiter macht Mut, dass sich diese negativen Muster durch Geduld auflösen werden. Pejcinovic muss lernen, wie man mit solchen trostlosen Phasen im eigenen Können konstruktiv umgeht. Die Qualität im Kombinationsspiel und die Arbeit für die Gesamtformation sind die Hebel, über die er sich aus der aktuellen Krise arbeitsam herausarbeiten kann.

Konkrete Auswirkungen auf das Derby bei Gelsenkirchen

Die unmittelbare Konsequenz dieser Analyse zeigt sich in der Ausgangslage für das kommende Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04. Trainer Sebastian Hoeneß setzt auf die mentalen Stärken seines Angreifers und versucht, den Fokus von der reinen Torgefahr auf die spielerische Integration zu verlagern. Es geht darum, dass Dzenan Pejcinovic akzeptiert, dass die Tore als natürliche Konsequenz kommen werden, sobald die anderen Faktoren stimmen.