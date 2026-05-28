VfB Stuttgart setzt auf Dennis Seimen als Stammtorhüter - Folgen für Florian Hellstern

Der VfB Stuttgart hat Dennis Seimen als Torhüter für die nächste Saison fest im Blick. Das hat Auswirkungen auf Nachwuchstalent Florian Hellstern, der den Verein möglicherweise verlassen wird. Zudem befindet sich die Planung für die weiteren Torhüterposten noch in Bewegung.

Der VfB Stuttgart hat seine Entscheidung für die nächste Saison getroffen und plant mit dem 20-jährigen Dennis Seimen als Stamm torhüter . Diese Wahl hat direkte Konsequenzen für den Nachwuchs torhüter Florian Hellstern (18), der in der abgelaufenen Spielzeit 26 Drittligaspiele für die VfB-U21 bestritt und dabei drei Mal zu null spielte.

Hellstern, der in Stuttgart geboren wurde, hat mit starken Paraden auf sich aufmerksam gemacht und gilt nach Informationen von BILD beim FC Energie Cottbus als Top-Kandidat für die Nachfolge von Marius Funk (30), der im Sommer zum VfB zurückkehren wird. Ursprünglich war geplant, Hellstern an den SC Paderborn auszuleihen, wo Seimen in der vergangenen Saison zu den besten Torhütern der 2. Bundesliga zählte.

Sollte Seimen tatsächlich den Sprung in die Champions League schaffen, wäre der Weg für Hellstern nach Paderborn frei. Die genaue Planung des VfB hinter Seimen und dem derzeitigen Ersatzmann Fabian Bredlow (31) ist noch nicht final. Der zurückkehrende Marius Funk ist für den Posten des dritten Torhüters bei den Profis vorgesehen. Für die 3.

Liga hat Stuttgart mit dem jungen Jerik von der Felsen (21) und dem erfahrenen Dominik Draband (30), der von den Profis in den Nachwuchs wechselt, bereits eine starke Besetzung. Zudem möchte der VfB noch einen weiteren Torhüter verpflichten, um den Konkurrenzkampf in der dritten Liga weiter anzuheizen. Diese Verpflichtung ist jedoch noch in der frühen Planungsphase, während die Entscheidung für Seimen als Stammtorhüter bereits feststeht





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