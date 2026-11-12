VfB Stuttgart setzt auf Nachwuchs: Seimen und Spalt erhalten Chance

Der VfB Stuttgart belebt sein Motto Jung und Wild wieder. Dennis Seimen und Yanik Spalt geben ihr Debüt. Sportvorstand Wohlgemuth begründet die Entscheidung mit strategischer Kaderentwicklung.

Der VfB Stuttgart kehrt mit seiner Jugendstrategie zurück zu den Wurzeln. Das Motto Jung und Wild, das lange als Ehrentitel für exzellente Nachwuchsarbeit galt, wurde in jüngster Zeit zwar etwas verstaubt, findet jedoch nun wieder frische Anerkennung. Durch die gezielte Integration junger Talente in den Profikader gelingt es der Vereinsführung, wieder positive Signale zu setzen und die eigene Identität auf dem Platz sichtbar zu machen.

Talentförderung mit strategischem Ziel

Dennis Seimen (20) übernimmt als neuer Torhüter die Nummer eins in der VfB-Elf. Der 20-Jährige ist seit seinem achten Lebensjahr im Verein integriert und hat sich durch konsequente Arbeit an die Spitze der Torhüterriege gespielt. Parallel dazu überzeugt Yanik Spalt (19) im Mittelfeld. Der 19-Jährige nutzte die Verletzung von Angelo Stiller (25) an den Adduktoren konsequent, um sich im Kader festzusetzen. Die Debüts beider Spieler waren dabei kein Akt der Notwendigkeit.

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Entscheidung aus Überzeugung und Qualität

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth (47) betonte gegenüber BILD, dass die Berufungen von Dennis Seimen und Yanik Spalt weder auf eine sportliche Krise noch auf finanzielle Engpässe zurückzuführen sind. Es handelt sich vielmehr um eine bewusste sportliche Entscheidung, um den Kader stärker mit eigenen Talenten zu durchmischen und langfristig zu developieren. Die beiden Spieler sind somit das Ergebnis eines geplanten Prozesses und nicht eines improvisierten Ausweges.

Fabian Wohlgemuth hob hervor, dass die Qualitätssprünge im Nachwuchsleistungszentrum der letzten Jahre nun direkt der Profimannschaft zugutekommen. Das Zentrum wird damit wieder zu einer zentralen Rekrutierungsquelle für den Lizenzkader. Wohlgemuth würdigte die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen im Nachwuchsleistungszentrum explizit als Grund für den aktuellen Erfolg.

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Die Einsatzzeiten der beiden Jungstars stehen in einem beeindruckenden Licht. Bisher kamen Dennis Seimen auf 450 und Yanik Spalt auf 139 Einsatzminuten in der Bundesliga. Zusammen ergibt dies 589 Spielminuten für Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die diese Saison ihr Debüt feierten und mindestens zwei Jahre im Verein sind. Kein anderer Klub gab seinen eigenen Nachwuchsspielern in dieser Hinsicht mehr Spielzeit als der VfB Stuttgart. Auf dem zweiten Platz der Rangliste findet sich aktuell Schalke 04 mit 477 Einsatzminuten durch Ayhan, Becker und Vozar. Dahinter liegt Borussia Mönchengladbach mit 140 Minuten durch Nguefack. Neun der 18 Bundesligisten haben bislang überhaupt keine Debütminuten für eigene Talente verbuchen können. Der VfB führt diese Liste eindeutig an und unterstreicht damit seine führende Rolle in der Jugendförderung.

Ausblick: Langfristige Etablierung im Kader

Unter der Leitung von Stephan Hildebrandt (53), der seit drei Jahren die Geschicke des Nachwuchsleistungszentrums leitet, hat sich die Durchlässigkeit im System deutlich verbessert. Das Ziel besteht nun darin, dass sich die jungen Talente auch langfristig im Profikader festbeißen. Der Verein wartete lange Jahre auf einen solchen Moment, in dem der Anspruch sichtbar auf dem Platz ankommt.

Der VfB Stuttgart hat die Überzeugung gewonnen, diesen Weg aus eigener Kraft und Qualität zu gehen. Die Kombination aus bewusster Personalpolitik und exzellenter Jugendarbeit bildet die Basis für die weitere Entwicklung. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die jungen Spieler ihre Auftritte im Profibereich bestätigen und den Weg für weitere Talante ebnen können. Der Verein zeigt damit eine klare Ausrichtung auf Nachhaltigkeit im sportlichen Geschäft.