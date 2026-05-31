Der VfB Stuttgart ist mit fünf Nationalspielern bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko so stark vertreten wie nie zuvor. Das DFB-Quartett sowie Spieler aus Bosnien, der Türkei und der Schweiz stehen im Fokus. Besonders die Situation des türkischen Kapitäns, der trotz eines laufenden Verfahrens nominiert werden soll, sorgt für Aufmerksamkeit. Ecuador trifft zudem auf die deutsche Nationalmannschaft.

Der VfB Stuttgart ist bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko mit insgesamt fünf Nationalspieler n so stark vertreten wie noch nie zuvor in der Vereinsgeschichte.

Darunter befindet sich auch das DFB-Quartett, das die deutsche Nationalmannschaft repräsentiert. Bei den ausländischen Spielern gibt es unterschiedliche Vorzeichen vor dem Turnierbeginn. Einer der Bosnier, der im Testspiel gegen Nordmazedonien (0:0) in Sarajevo in der zweiten Halbzeit zum Einsatz kam, bleibt torlos, will aber mit seiner Mannschaft gegen Kanada, Katar und die Schweiz mindestens das Achtelfinale erreichen.

Ein weiterer Spieler, der im finished Test gegen Jordanien (4:1) in St. Gallen in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, muss seine Fähigkeiten in der Gruppe mit Brasilien, Haiti und Schottland unter Beweis stellen. Ein Schweizer Spieler, der noch nicht zum Stammpersonal gehört, wird gegen Katar, Bosnien und Kanada wahrscheinlich WM-Minuten sammeln. Seit Donnerstag ist ein weiterer Spieler bei der türkischen Nationalmannschaft in Istanbul.

Ob der VfB-Kapitän mit an Bord sitzt, ist unklar, da ein Verfahren wegen einer mutmaßlichen Straftat der sexuellen Nötigung läuft. Der türkische Verband hat Schritte eingeleitet, um Einreiseprobleme in die USA zu vermeiden. Trotz der Vorwürfe wird er voraussichtlich für die WM nominiert. Als Sieben-Millionen-Neuzugang trifft er mit Ecuador am 25. Juni auf die deutsche Nationalmannschaft, sowie auf Curacao und die Elfenbeinküste





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