VfB Stuttgart stoppt SV Werder Bremen mit Sieg durch Maximilian Mittelstädt

Der VfB Stuttgart gewinnt gegen SV Werder Bremen und stoppt die Erfolgsserie des Gegners. Maximilian Mittelstädt entscheidet das Spiel. Details zum Spielverlauf und den Reaktionen.

Der VfB Stuttgart hat am neunten Spieltag der Bundesliga den Aufwärtstrend von SV Werder Bremen mit einem klaren Sieg gestoppt. Das entscheidende Tor erzielte der Abwehrspieler Maximilian Mittelstädt in der siebten Minute, nachdem er eine Vorlage von Grischa Prömel wuchtig verwertet hatte. Dieser Erfolg bedeutete den vierten Saisonsieg der Schwaben und ihren zweiten Sieg in Folge, wodurch sie sich langsam dem oberen Tabellenbereich annähern.

Matchdetails und Spielverlauf

Die Partie begann mit Dominanz des VfB, der von Anfang an das Tempo bestimmte. Ollie Füllkrug, der mit neun Treffern die Liga-Tore anführt, agierte mit großem Aktionsradius, blieb in der ersten Halbzeit jedoch ohne eigenen Torerfolg. Der 33-jährige Stürmer hatte zuvor bereits bei Galatasaray überzeugt. Trotz der hohen Torausbeute des Angreifers reichte der Druck des VfB zunächst nicht für ein weiteres Ergebnis. Die Gäste aus Bremen hatten es schwer, eigene Gefahren zu generieren.

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Rolle von Ollie Füllkrug

Ollie Füllkrug stand im Fokus der Öffentlichkeit, da er kürzlich für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Werder-Trainer Daniel Thioune lobte die aktuelle Form des Stürmers bei Sky öffentlich: "Mega, was er gerade macht. Er ist aktuell sehr sexy". Diese Anerkennung unterstrich die Bedeutung Füllkrugs für das Offensivspiel von Bremen. Dennis Seimen stand zwischen den Pfosten, während Torjäger Ermedin Demirovic zunächst auf der Bank saß. Füllkrug versuchte mehrmals, die Abwehr zu durchbrechen, scheiterte aber entweder an der Entschlossenheit der Verteidigung oder der Reaktion des VfB-Tors.

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Schwenk nach der Halbzeitpause

Im zweiten Durchgang änderte sich die Dynamik des Spiels deutlich. SV Werder Bremen wurde aktiver und drängte vehement auf den Ausgleich. Nach einer Passgabe von Füllkrug scheiterte Youri Regeer zwar frei am stark reagierenden Torhüter Dennis Seimen, doch der VfB ließ Bremen Raum für Angriffsmöglichkeiten. Marco Grüll verzog den Ball zu unplatziert, was eine Torchance zunichtemachte. Bremen nutzte die offenen Räume nicht konsequent, da der VfB sich im Aufbau zu viele Fehler leistete und kaum noch entkommen konnte.

Reaktionen und Konsequenzen

Die Reaktion von Daniel Thioune auf die Leistungen seines Teams war kritisch, aber auch anerkennend gegenüber der individuellen Qualität. Der VfB bot sich in den Offensivaktionen mehr Platz, doch auch hier fehlte es an der notwendigen Entschlossenheit in aussichtsreichen Situationen. Maximilian Mittelstädt traf zudem noch den Außenpfosten, was den Drang des VfB nach Kontrolle unterstrich. Der Sieg festigte die Position der Schwaben und stoppte gleichzeitig die Hoffnung der Bremer auf eine weitere Positive Serie. Das Spiel zeigte die Spannung zwischen defensiver Stabilität des VfB und dem offensiven Willen von Bremen.