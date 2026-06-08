VfB Stuttgart sucht Nachfolger für Angelo Stiller: Interesse an Kodai Sano und Caspar Jander

Der VfB Stuttgart bereitet sich auf ein mögliches Abgang von Angelo Stiller vor und hat Kodai Sano von NEC Nijmegen sowie Caspar Jander vom FC Southampton als potenzielle Nachfolger im Visier. Sano könnte an die erfolgreiche Tradition japanischer Spieler beim VfB anknüpfen, während Jander bereits im vergangenen Sommer Thema war.

Der VfB Stuttgart bereitet sich intensiv auf einen möglichen Abgang seines Schlüsselspielers Angelo Stiller im anstehenden Sommer- Transfer fenster vor. Die sportliche Leitung des Bundesligisten hat bereits eine Liste mit potenziellen Nachfolgekandidaten erstellt, um frühzeitig handlungsfähig zu sein.

Ein neuer Name auf dieser Liste ist Kodai Sano, ein 22-jähriger zentraler Mittelfeldspieler, der aktuell beim niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen unter Vertrag steht. Medienberichte, unter anderem des Kicker, bestätigen das Interesse, während BILD von einem konkreten Vorgang berichtet. Sano könnte eine interessante Verstärkung sein, nicht zuletzt wegen der erfolgreichen Historie japanischer Spieler beim VfB. Wataru Endo, der von 2020 bis 2023 in Stuttgart spielte und als Kapitän zu einem Publikumsliebling wurde, ist das jüngste Paradebeispiel.

Endo, inzwischen beim FC Liverpool, absolvierte 133 Spiele für den VfB und wurde als "Legendo" gefeiert. Er ist jedoch nur einer von mehreren japanischen Ex-Stuttgarter Spielern, die in der jüngeren Vergangenheit einen positiven Eindruck hinterließen.

Dazu zählen Shinji Okazaki, der in 85 Spielen traf und heute seine Karriere beendet hat, Hiroki Ito, der nach 97 Einsätzen zum FC Bayern wechselte, Gotoku Sakai (106 Spiele), der nach Vissel Kobe ging, sowie Takuma Asano (45 Spiele), der aktuell bei Mallorca unter Vertrag steht. Alle waren beliebt und erfolgreich, was die Erwartungen an einen möglichen Transfer von Kodai Sano zusätzlich befeuert.

In der abgelaufenen Saison war Sano bei NEC Nijmegen, dem Überraschungsteam der Eredivisie, das am Ende den dritten Platz belegte, gesetzt. In 34 Ligaspielen erzielte er drei Tore und gab sieben Vorlagen, was seine Bedeutung für die Mannschaft unterstreicht. Interessant ist auch die familiäre Verbindung: Sano ist der Bruder von Kaishu Sano, der aktuell beim 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga spielt und ebenfalls als talentierter Mittelfeldspieler gilt.

Ein Wechsel von Kodai nach Stuttgart würde demnach bedeuten, dass er in die fußballerischen Fußstapfen seines älteren Bruders treten und diesem in die Bundesliga folgen würde. Offen ist jedoch die finanzielle Seite: NEC Nijmegen würde für den Japaner eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro fordern. Diese Summe erscheint aktuell als zu hoch, um Sano sofort zu verpflichten.

Sollte der VfB jedoch eine große Ablöse durch den Verkauf von Angelo Stiller erzielen - Experten gehen von mindestens 50 Millionen Euro aus -, wäre der Transfer durchaus machbar. Neben Sano bleibt auch Caspar Jander ein heißer Kandidat auf der internen Liste für die Stiller-Nachfolge. Jander, ebenfalls 23 Jahre alt und in der vergangenen Saison beim FC Southampton aktiv, überzeugte mit herausragenden Leistungen in den FA-Cup-Spielen gegen Topclubs wie Manchester City und Arsenal.

Der deutsche Mittelfeldspieler, der ursprünglich aus Nürnberg stammt, besitzt bei Southampton einen Vertrag bis 2028, und sein Marktwert ist nach einer starken Premier-League-Saison deutlich gestiegen. Für ihn müsste der VfB ähnlich wie für Sano mindestens 20 Millionen Euro aufwenden. Besonders pikant: Im Sommer 2023 stand Jander bereits kurz vor einem Wechsel nach Stuttgart. Damals hatte der VfB ein Gesamtpaket von rund elf Millionen Euro geboten, Nürnberg wollte jedoch knapp mehr.

Der Transfer platzte letztlich, obwohl sich Jander und der VfB bereits einig waren. Nach einem Jahr in England, in dem er sich weiterentwickelte, ist Jander nun fast doppelt so teuer wie noch ein Jahr zuvor. Diese Entwicklung zeigt, wie wichtig Timing und德lykeit im Transfergeschäft sind. Der VfB muss also abwägen, ob er bereit ist, die nun geforderten Summen zu zahlen, oder ob er alternative Optionen prüft.

Die Priorität liegt klar darauf, im Falle eines Stiller-Abgangs eine adäquate und perspektivisch vielversprechende Verstärkung zu finden, die sowohl sportlich als auch finanziell passt. Die beiden genannten Kandidaten, Sano und Jander, erfüllen unterschiedliche Profile: Sano bringt die japanische Erfolgsgeschichte des Vereins mit und könnte als technisch versierter Sechser agieren, während Jander durch seine Premier-League-Erfahrung und physische Präsenz auffällt.

Letztendlich wird die Entscheidung auch davon abhängen, wie hoch die tatsächliche Ablöse für Stiller ausfällt und welche Mittel der VfB anschließend zur Verfügung hat. Die Verantwortlichen um Sportdirektor Fabian Hürzeler und Geschäftsführer Alexander Wehrle müssen also genau kalkulieren, um die Weichen für die nächste Saison optimal zu stellen. Die Liste der Nachfolger könnte durchaus länger sein, doch diese beiden Namen stehen derzeit im Fokus der Medien und der Fans, die gespannt verfolgen, wie die Personalplanungen für das zentrale Mittelfeld weitergehen





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