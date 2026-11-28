Ein unterhaltsames und hochklassiges Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt endet 2:2. Grischa Prömel und Luca Jaquez trafen für den VfB, während Ansgar Knauff und Younes Ebnoutalib für Frankfurt erfolgreich waren. Ein frühes Rote Karte für Robin Koch wurde nach VAR-Überprüfung zurückgezogen, da er den Ball gespielt hatte. Beide Teams verbleiben mit 16 respektive 14 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Es ging rauf und runter, hin und her - einen Sieger fanden der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt im Südwest-Derby der Bundesliga beim 2:2 aber nicht.

Die Treffer in einem kurzweiligen und für Bundesligaverhältnisse hochklassigen Match erzielten Grischa Prömel und Luca Jaquez für den VfB, Ansgar Knauff und Younes Ebnoutalib waren für Frankfurt erfolgreich. Beide Teams suchten die Zweikämpfe und konsequent den Weg nach vorn. Heraus kam ein packendes, kurzweiliges Match - das Remis war letztlich das richtige Ergebnis. Das beide Teams in der Tabelle allerdings nicht vom Fleck brachte.

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Sie bleiben mit 16 Punkten und 14 Zählern im Mittelfeld kleben. Intensiv, engagiert, mit vollstem Einsatz aller Beteiligter gespielt - so beharkten sich Stuttgarter und Frankfurter im traditionsreichen Südwest-Derby in den ersten 20 Minuten. Egal, ob im Mittelfeld, in der Stuttgarter oder der Frankfurter Spielhälfte - jeder einzelne Zweikampf war bedeutend. Heraus kam ein sehenswertes Match, auch wenn Torchancen bei diesem Abnutzungskampf erst einmal sehr kurz kamen.