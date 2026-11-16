VfB Stuttgart und Nick Woltemade: Die 75 Millionen Euro sind verbrannt

Der VfB Stuttgart verkaufte Nick Woltemade für 75 Millionen Euro an Newcastle. Bislang wurden die Erlöse durch Neukäufe und Ablösen fast vollständig ausgegeben.

Der VfB Stuttgart vollte im August 2025 einen der teuersten Transfergeschäfte der jüngeren Fußballgeschichte. Der 24-jährige Angreifer Nick Woltemade wechselte für eine Summe von 75 Millionen Euro zuzüglich Boni von der Neckarstadt zum englischen Verein Newcastle United. Diese massive Transfersumme sollte die Finanzen des Bundesligisten grundlegend stärken und das Projekt in neue ökonomische Dimensionen heben. Ein Jahr nach dem Weggang Woltemades zeigt die Bilanz jedoch ein völlig anderes Bild, da die versprochenen Millionengewinne nahezu vollständig aufgebraucht sind.

Verrechnungspflichten reduzieren den Nettoerlös

Die aus Newcastle fliessende Vertragssumme von 75 Millionen Euro wurde nicht als einmaliger Barwert, sondern in drei Teilraten ausgezahlt. Dieser Mechanismus verhinderte, dass der VfB Stuttgart die komplette Summe sofort liquide zur Verfügung hatte. Zusätzlich lasteten weitere direkte Kosten auf der Abgangssumme. Rund 3,4 Millionen Euro musste der VfB an den Vorgängerverein Werder Bremen als sogenannten Fifa-Soli-Betrag abführen. Zudem erhielt der Berater von Nick Woltemade eine Provision in Höhe von circa fünf Millionen Euro. Auch der Spieler selbst beteiligte sich an der Ablösesumme. Durch diese Abflüsse reduzierte sich der tatsächliche Nettoerlös für den VfB Stuttgart auf einen Bereich zwischen 60 und 65 Millionen Euro.

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Massiver Zukauf von Stürmern zur Ersatzbeschaffung

Der Grossteil der verbliebenen Transfermittel floss unmittelbar in die Suche nach einem direkten Ersatz für Woltemade. Nachdem die Lücke kurz vor dem Transferschluss entstanden war, handelte der Verein im Sommer 2025 schnell. Der 21-jährige Badredine Bouanani wurde vom französischen Erstligisten Nizza für 17 Millionen Euro verpflichtet. Parallel dazu sicherte sich der VfB mit Bilal El Khannouss eine weitere offensive Verstärkung. Der 22-Jährige kam von Leicester City zum Verein. Für die Leihe und die nachgelagerte Kaufoption investierte der Klub insgesamt etwas mehr als 20 Millionen Euro. Die Ausgaben zielten eindeutig darauf ab, die sportliche Qualität an der Spitze wiederherzustellen.

Weiterer Transferaufwand im Winter und darauffolgenden Sommer

Die Ausgabenwelle hielt nach der Sommerpause nicht an. Im Winter verpflichtete der VfB Stuttgart den Stürmer Jeremy Arévalo für 7,5 Millionen Euro von Racing Santander. Der junge 21-Jährige sollte die Offensive weitere verstärken. Im darauffolgenden Sommer ging der Verein beim Transfermarkt erneut aggressiv vor. Für den 21-jährigen Dzenan Pejcinovic aus dem Kader von Wolfsburg wurden 25 Millionen Euro fällig. Der 20-jährige Flügelspieler Leo Sauer wurde für 12,5 Millionen Euro von Feyenoord geholt. Dazu kamen Handgelder für den ablösefreien Wechsel von Grischa Prömel aus Hoffenheim sowie eine Vertragsverlängerung für Deniz Undav in Höhe von vier Millionen Euro.

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Bilanzierung der Nettoausgaben und Gegensteuern

Seit dem Abgang von Nick Woltemade im vergangenen Sommer summierten sich die Ausgaben des VfB Stuttgart für Ablösesummen und Handgelder auf insgesamt rund 90 Millionen Euro. Eine rein wirtschaftliche Betrachtung zeigt somit, dass das ursprüngliche Budget für den Woltemade-Verkauf lange ausgeschöpft war. Sportlich war die Effizienz dieser Investitionen unterschiedlich zu bewerten, da nicht jeder Neuzugang den erhofften Erfolg sofort brachte. Die Finanzzahlungen waren jedoch bereits längst verbucht und flossen in die Kassen der abgebenden Vereine.

Heutige finanzielle Situation durch Verkäufe stabilisiert

Um die Kassen wieder zu füllen, nutzte der VfB Stuttgart intelligente Veräußerungen im aktuellen Sommer. Durch die Verkäufe von Jovanovic, Milosevic und Chema erzielte der Verein Einnahmen von insgesamt rund 26 Millionen Euro. Diese Gegenbewegung glich die Bilanz seit dem Woltemade-Abgang weitestgehend aus. Die straffe Finanzplanung sorgte dafür, dass die enormen Ausgaben der letzten Monate nicht in einer Schieflage endeten. Weitere positive Impulse für die Transferbilanz könnten bereits im Winter folgen, wenn weitere Transfererlöse verbucht werden.