Der VfB Stuttgart hat Chema für 25 Mio. Euro an Brighton verkauft. Der Spanier überzeugt nun in England, während Stuttgart im Mittelfeld Probleme hat. Analyse des Transfers.

Der VfB Stuttgart steht im Zentrum der sportlichen Diskussionen, da die Mittelfeldkonstruktion in dieser Saison deutliche Schwächen zeigt. Nach langwierigen Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Angelo Stiller und Grischa Prömel traten Verletzungen weiterer Schlüsselspieler wie Atakan Karazor auf. Dies zwang den Verein dazu, das junge Talent Yanik Spalt abrupt in den Kader zu integrieren, um die defensive Stabilität zu wahren. Parallel dazu sorgte die überraschende Abgabe von Chema am letzten Transfertohtag für massive Verwirrung im Verein.

Hintergründe des Transfers an Brighton

Kurz vor dem Ablauf der Transferfrist vollzog der VfB Stuttgart den Verkauf des spanischen Mittelfeldspielers an Brighton & Hove Albion. Die Ablösesumme belief sich auf knapp 25 Millionen Euro. Dabei musste der deutsche Verein jedoch einen signifikanten Teil des Betrags an den Vorgängerklub Real Madrid abführen, da eine entsprechende Klausel in den Vertragsregelungen verankert war. Dieser finanzielle Mechanismus reduzierte die Nettoeinnahmen für Stuttgart erheblich und sorgte intern für Unmut.

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Viele Beobachter und Mitarbeiter des VfB konnten die Entscheidung für den Last-Minute-Abgang des Sechses nicht nachvollziehen. Die Sorge bestand darin, dass durch den Verlust von Chema die ohnehin schon brüchige Verteidigung des Mittelfelds weiter geschwächt wird. Kritiker fragen sich nun, ob diese Maßnahme strategisch klug war oder ob der Verein durch den Verkauf eines etablierten Spielers einen wertvollen Kaderbaustein überflüssig macht. Die aktuelle Form des Spielers in England verschärft diese Debatten zusätzlich.

Chemas Erfolg in der Premier League

Die Entwicklung in Süd-England stellt den Verkauf des VfB Stuttgart nun in ein völlig neues Licht. Chema hat sich bei Brighton unter Trainer Fabian Hürzeler sofort als Stammspieler etabliert. Mit der Mannschaft um den 33-jährigen deutschen Chefcoach erreicht Brighton sensationell Platz zwei in der Premier League. Der Spanier gilt inzwischen als einer der besten Spieler der laufenden Saison und wird von Fans und Medien euphorisch gefeiert.

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Statistisch下drückt sich Chemas Dominanz in der Premier League in beeindruckenden Kennzahlen aus. Er absolviert 63 Prozent aller möglichen Ligaspielminuten für Brighton. Im direkten Vergleich dazu stand er beim VfB Stuttgart lediglich in 41 Prozent der Zeit auf dem Platz. Dort war er nie über die Rolle eines Rotationspielers hinausgekommen. Diese Diskrepanz verdeutlicht, dass der Spieler in England das volle Vertrauen des Trainers genießt und dort seine Fähigkeiten deutlich besser ausspielen kann.

In England ist Chema unumstritten gesetzt und hat maßgeblichen Anteil am sportlichen Aufschwung der Seagulls. Als tiefstehender Stabilisator und ruhiger Passgeber spielt er eine zentrale Rolle im taktischen System. Seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen und die Mannschaft zu organisieren, hat ihm den Spitznamen Baby Rodri eingebracht. Dies unterstreicht seine Bedeutung als defensive Ankerposition, die Brighton in der hohen Spielintensität der Premier League stabilisiert und Sicherheit gibt.

Trainer loben den spanischen Mittelfeldakteur

Trainer Fabian Hürzeler äußert sich im Interview mit The Argus äußerst positiv über seinen spanischen Schützling. Er betront Chema als geborenen Anführer und Kämpfer, der durch seine Mentalität die Mannschaft vorantrieb. Hürzeler hob besonders hervor, dass Chema große Vorteile aus seiner Ausbildung beim VfB Stuttgart zieht. Er betonte, dass Sebastian Hoeneß als brillanter Trainer den Grundstein für Chemas heutige Leistungen gelegt habe. Diese Anerkennung durch den deutschen Coach relativiert teilweise die Kritik am Transfer.

Die gegenseitige Wertschätzung zwischen den Trainern und dem Spieler zeigt, dass die professionelle Entwicklung des Spaniers auch in Deutschland vorangetrieben wurde. Trotzdem bleibt die Frage, ob der VfB Stuttgart durch den Verkauf einen langfristigen Nachteil im Mittelfeld in Kauf nimmt. Die aktuelle Situation bei Stuttgart, in der das Zusammenspiel im Zentrum hakt, wird diese Diskussion weiterhin anheizen. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob der Verein ohne Chema die notwendige Stabilität zurückgewinnen kann.