VfB Stuttgart: Verletzungssorgen vor Werder Bremen - Hoeneß reagiert mit Spalt

Schwere Verletzungssorgen beim VfB Stuttgart vor dem Spiel gegen Werder Bremen. Angelo Stiller und Atakan Karazor fehlen, Trainer Sebastian Hoeneß setzt auf Jugendtalent Yanik Spalt.

Der VfB Stuttgart bereitet sich unter dramatischen Umständen auf das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel bei Werder Bremen vor. Trainer Sebastian Hoeneß steht vor einer schweren personellen Krise, da gleich zwei zentrale Kräfte im Mittelfeld aufgrund von Verletzungen ausfallen müssen. Die Situation verschärft sich durch die jüngsten Ereignisse in Istanbul, wo die Mannschaft bereits gegen Galatasaray antrat und dort zwei wichtige Spieler verlor.

Verletzungssituation im Mittelfeld kritisch

Nachdem bereits Angelo Stiller aufgrund einer Adduktorenverletzung pausieren muss, kam nun auch Atakan Karazor in Istanbul vom Platz. Der 30-jährige Ex-Kapitän erlitt einen Schlag auf den Oberschenkel und musste bereits nach 18 Minuten das Spielfeld verlassen. Die ärztlichen Untersuchungen brachten zwar keine strukturelle Schädigung zutage, doch eine sichtbare Einblutung im Muskelgewebe liegt vor, was die Einsatzfähigkeit für das kommende Duell in Frage stellt. Hoeneß betonte, dass man abwarten muss, ob Karazor für das Spiel am Samstag, 18.30 Uhr, wieder fit ist. Eine klare Zusage gibt es aus der Stuttgarter Perspektive bisher nicht.

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Positives Signal durch Grischa Prömel

In der sonst düsteren Verletzungsmeldung gibt es jedoch eine positive Nachricht für den Trainierungsstab. Grischa Prömel kehrte ebenfalls aus Istanbul zurück und zeigte kleinere Probleme, die am Mittwoch ärztlich untersucht wurden. Im Gegensatz zu seinen Kollegen gelten die Beschwerden bei Prömel als geringfügig. Sebastian Hoeneß geht ausdrücklich davon aus, dass der Mittelfeldspieler zur Verfügung stehen wird. Dies stellt einen wichtigen Baustein dar, um die Lücken im Kader teilweise zu schließen, da Prömel als erfahrener Spieler eine stabilisierende Funktion im Zentrum einnehmen kann.

Jugendtalent Yanik Spalt im Fokus

Die personellen Engpässe eröffnen jungen Spielern plötzlich die Chance auf eine herausragende Rolle. Yanik Spalt, 19 Jahre alt, vertrat Karazor bereits im Champions-League-Achtelfinal-Duell gegen Galatasaray und überzeugte dabei deutlich. Hoeneß bestätigte, dass das Talent eine legitime Option für die Startelf ist. Der Trainer lobte die Leistung des Österreichers als sehr abgeklärt und bemerkenswert. Spalt zeigte nicht nur technische Brillanz, sondern war auch defensiv robust und traf konsequent gute Entscheidungen im Ballspiel.

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Strategische Ausrichtung auf das nächste Spiel

Trotz der positiven Eindrücke in Istanbul hält Sebastian Hoeneß die Entscheidung für die Startelf noch offen. Der Grund dafür liegt in der Notwendigkeit, die Verfassung der gesamten Mannschaft genau zu prüfen. Yanik Spalt hat in der jüngeren Vergangenheit nicht sehr viele Minuten abgespult, was die Belastbarkeit für ein wichtiges Auswärtsspiel betrifft. Der Fokus liegt nun darauf, die verbliebenen Spieler zusammenzuführen und zu testen, wer die beste Kombination für das Duell gegen die formstarken Bremer darstellt.

Blick auf das Hinspiel in Bremen

Das Spiel am Samstag gegen Werder Bremen ist entscheidend für den Weg im europäischen Wettbewerb. Werder Bremen präsentiert sich als starkes Team, das die Stuttgarter vor eine große Herausforderung stellt. Die Situation im Mittelfeld ist für Hoeneß und sein Stab eine große Bewährungsprobe. Wenn Karazor nicht fit wird, muss Spalt vielleicht von Anfang an die Verantwortung tragen. Die Mannschaft muss sich anpassen und die vorhandenen Ressourcen optimal nutzen, um die Qualifikation für die nächste Runde nicht zu gefährden. Die kommenden Trainingseinheiten werden zeigen, wie der Kader auf die Krise reagiert und ob die Jugend den Beweis antreten kann, dass sie auf dem höchsten Niveau mitdenkert. Der VfB Stuttgart wird nun die Zeit bis zum Kickoff nutzen, um die letzten offenen Fragen zu klären und die Taktik auf die fehlenden Spieler abzustimmen.