VfB Stuttgart verliert 0:2 bei Galatasaray in der Champions League

VfB Stuttgart erleidet die erste Champions-League-Niederlage nach einem 0:2-Auswärtsergebnis gegen Galatasaray. Aleksey Batrakov erzielte beide Treffer in den ersten 15 Minuten.

Der VfB Stuttgart erleidet in der aktuellen Champions-League-Saison seine erste Niederlage im Europapokal. Bei Galatasaray unterliegt die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß am Mittwoch mit 0:2. Die Gäste aus der Schwabenmetropole hatten sich für das Top-Level-Spiel in der Türkei gut vorbereitet, doch die türkische Heimatstadt bot keine einfache Umgebung. Die Anhänger von Galatasaray gehören zu den lautesten Fans Europas und setzten den Gästen von Beginn an akustisch massiv zu.

Frühe Rückstände durch Aleksey Batrakov

Galatasaray ging früh in Führung und kontrollierte das Geschehen in der ersten Halbzeit maßgeblich. Der entscheidende Impuls kam von dem Neuzugang Aleksey Batrakov von Lok Moskau. Bereits in der 12. Minute profitierte der Russe von einer nicht klar geklärten Hereingabe von Sallai, die Abwehrspieler Chabot nicht sicher aus dem Gefahrenraum befördern konnte. Batrakov nutzte die Lücke aus etwa zwölf Metern Distanz und jagte die Kugel unhaltbar in den linken unteren Torwinkel. Dies war der erste Treffer in diesem hochkarätigen Europapokalspiel.

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Nur drei Minuten später verdoppelte der russische Angreifer den Vorsprung. Sánchez bediente Batrakov mit einem präzisen Zuspiel in die Tiefe, sodass der Stürmer plötzlich allein vor dem Stuttgarter Schlussmann Fabian Bredlow stand. Der Russe überwand den Keeper mit einem Schuss durch die Beine. Nach gerade einmal 15 Spielminuten stand es bereits 0:2 auf der Anzeigetafel, was den weiteren Verlauf der Partie maßgeblich bestimmte.

Emotionale Eskalation und VAR-Entscheidung

Neben dem sportlichen Rückstand entwickelte sich auf dem Rasen eine angespannte Atmosphäre zwischen den beiden Mannschaften. Nach einem Duell mit Führich brachte Yilmaz den VfB-Kapitän zu Fall, woraufhin Undav die Konfrontation suchte. Die Situation eskalierte, als Yilmaz dem VfB-Kapitän ins Trikot griff und diesen am Hals packte. Innerhalb weniger Sekunden standen mehrere Spieler beider Teams zusammen, sodass der Unparteiische einschreiten musste. Gelbe Karten wurden an beide Streithähne verteilt.

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In der zweiten Halbzeit zeigte sich Stuttgart deutlich verbessert und versuchte verzweifelt, den Rückstand zu verkürzen. Galatasarays Schlussmann Cakir blieb jedoch zunächst unüberwindbar. Undav in der 63. Minute und Führich in der 65. Minute vergaben ihre Chancen. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit schien dem VfB doch noch der wichtige Treffer zu gelingen, doch die Freude hielt nicht lange an. Führich brachte den Ball im Tor unter, doch die Freude hielt nicht lange an. Nach Überprüfung durch den VAR wurde der Treffer wegen einer vorherigen Abseitsstellung von Undav annulliert.

Trainer Hoeneß erklärt Torhüter-Entscheidung

Der Torwartwechsel im VfB-Tor war vorab bereits Thema. Der Unparteiische muss einschreiten und verteilt Gelbe Karten an beide Streithähne. Nach der Pause zeigte sich Stuttgart deutlich verbessert. Die Hoeneß-Truppe versucht, den Rückstand zu verkürzen und kommt zu guten Möglichkeiten. Doch zunächst ist Galatasarays Schlussmann Cakir nicht zu überwinden. Undav (63.) und Führich (65.) vergeben ihre Chancen. Dann scheint dem VfB doch noch der wichtige Treffer zu gelingen: Führich bringt den Ball im Tor unter.

Der VfB muss sich erstmals in dieser Champions-League-Saison als Verlierer vom Platz verabschieden. Trotz guter Ansätze in der zweiten Halbzeit reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß muss diese Niederlage verdauen und sich auf die nächsten Herausforderungen in der Liga und im Europapokal vorbereiten. Der Ausgang des Spiels zeigt, wie schnell man in der Königsklasse bestraft wird, wenn man nicht konzentriert auftritt.