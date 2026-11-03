VfB Stuttgart verliert 0:2 bei Galatasaray in Istanbul

Sebastian Hoeneß muss die erste Niederlage in der Champions-League-Ligaphase gegen Galatasaray hinnehmen. Leroy Sané steht auf der Bank.

Der VfB Stuttgart erleidet im vierten Spieltag der Champions-League-Ligaphase gegen Galatasaray in Istanbul ein 0:2 und damit die erste Niederlage in dieser Saison. Die Schwaben kassieren bei dem Klub von Ex-Bayern-Star Leroy Sané (30) eine bittere Pleite und müssen die geballte Wucht der türkischen Fans sowie die taktische Überlegenheit des Gegners anerkennen. Der Aggro-Abend in Istanbul markiert einen dämpfenden Auftakt in die Rückrunde des internationalen Wettbewerbs.

Türkische Fans und Batrakov dominieren den Start

Die Atmosphäre im Stadion wird durch die berüchtigte Lautstärke und die gnadenlosen Pfeifkonzerte der Galatasaray-Fans bestimmt. Nach einer Schweigeminute für den verstorbenen spanischen Zweitliga-Spieler Jesús de Miguel (30) eskaliert die Stimmung, wenn jeder Stuttgarter Ballkontakt von lauten Pfiffen quittiert wird. Der VfB wirkt zunächst von dieser psychologischen Wucht beeindruckt, bevor ihn der türkische Tabellenführer eiskalt erwischt.

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Nach einer verpassten großen Chance von Leweling (8.), die auch den Doppelpfosten berührt, folgt der Doppel-Schock für die Gäste. Chabot klärt eine flache Hereingabe von Sallai direkt in die Füße von Galatasaray-Star Aleksey Batrakov. Der Neuzugang von Lok Moskau fackelt nicht lange und schweißt den Ball aus rund zwölf Metern in den linken Winkel zum 0:1 (12.).

Nur drei Minuten später verdoppelt Batrakov den Vorsprung. Sánchez spielt den Russen mit einem Pass in die Tiefe auf die Reise, Batrakov läuft frei auf Torwart Fabian Bredlow zu und schiebt den Ball zwischen die Beine deskeepers. Das ist ein bitterer Abend für Bredlow, der im Sinne des Jobsharings für Seimen reingesteigt ist.

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Kontroverse Zweikämpfe und VAR-Eingriffe

Die aufgeheizte Stimmung entlädt sich auch auf dem Platz. Nach einem Zweikampf mit Führich reißt Yilmaz den VfB-Profi zu Boden. Doch Yilmaz flippt komplett aus, packt den VfB-Kapitän am Trikot und geht ihm an die Gurgel. Sofort bildet sich ein Rudel, der Schiedsrichter greift durch und zeigt sowohl Yilmaz als auch Undav Gelb. Diese Eskalation scheint die Hoeneß-Elf kurzfristig zu stimulieren.

In der zweiten Halbzeit kommt Stuttgart besser zurecht, doch die Torgefahr bleibt aus. Undav (63.) und Führich (65.) scheitern beide an Cakir. Führich macht den Anschlusstreffer, doch das Tor wird vom VAR zurückgenommen, weil Undav sich zuvor im Abseits befunden hat (77.). Der Schiedsrichter lässt keinen Zweifel am Abseitsstatus von Undav vor dem Treffer von Führich.

Sebastian Hoeneß erklärt Personalentscheidung

Sebastian Hoeneß begründete vor der Partie bei DAZN seine Entscheidung im Tor. Er führt aus: "Dennis ist sehr lange verletzt gewesen, geht gerade in seine erste Saison. Er hat schon auch bei seiner ersten englischen Woche gemerkt, dass es etwas anderes ist, drei Spiele in einer Woche zu machen." Diese Logik führte dazu, dass Fabian Bredlow den Vorzug vor Dennis Seimen erhielt, was sich im Spielverlauf als riskant erweist.

Ex-Bayern-Star Leroy Sané muss das Spiel lange von der Bank aus verfolgen. Er wird erst in der 77. Minute für den Doppeltorquecht Batrakov eingewechselt. Doch eine entscheidende Aktion hat der langjährige Nationalspieler nicht mehr, um den Stand von 0:2 zu kippen. Galatasaray verteidigt die Führung erfolgreich und feiert einen wichtigen Erfolg vor den eigenen Fans.