VfB Stuttgart unterliegt Galatasaray Istanbul mit 0:2. Torwart Fabian Bredlow bezichtigt den Rams-Park lautstarker Lautsprecher, die den Pfeifgesang der Fans massiv verstärken.

Der VfB Stuttgart hat am Dienstagabend in der Champions League sein Auswärtsspiel gegen Galatasaray Istanbul mit 0:2 verloren. Das Spiel im Rams-Park war von Beginn an von einer extrem lauten Atmosphäre geprägt, die die Stuttgarter Spieler schnell unter Druck setzte. Galatasaray erzielte seine beiden Treffer in den ersten vier Minuten und schoss seine Gäste damit frühzeitig in die Defensive.

Der Vorwurf der technischen Verstärkung

Die größte Diskussion vor und nach dem Spiel drehte sich jedoch nicht um das Spielgeschehen selbst, sondern um die technische Unterstützung der Stadionkulisse. Der Stuttgarter Torwart Fabian Bredlow, 31, äußerte nach dem Spiel Zweifel an der natürlichen Lautstärke der Pfiffe. Er berichtete, dass die Geräuschkulisse anfangs extrem laut war, sich zeitweise leicht ausblenden ließ, aber durch die hohe Intensität verwirrend wirkte.

Also read Gegnercheck in der Champions League: VfB Stuttgart im Hexenkessel von Galatasaray Istanbul

Speziell wenn auf den Tribünen gesungen wurde und abrupt Pfiffe einsetzten, habe Bredlow den Eindruck gehabt, dass hier technische Hilfsmittel im Spiel waren. Er gab zu, nicht sicher zu wissen, ob alle diese Töne tatsächlich von menschlichen Stimmbändern erzeugt wurden. Sein Kommentar impliziert stark, dass die Stadionlautsprecher die Pfeifkonzerte der Gala-Fans aktiv verstärkt haben könnten, um die gegnerische Mannschaft weiter zu desorientieren.

Positionen der Akteure im Konflikt

Die Debatte wurde bereits am Abend vor dem Spiel durch den VfB selbst angefacht. Der Verein teilte auf der Plattform X ein Foto der Lautsprecheranlage im Rams-Park. Zur Bilduntersetzung wählte er drei nachdenkliche Emojis. Dieser sarkastische Kommentar wurde von den Fans von Galatasaray als versteckte Anklage interpretiert und führte zu hitzigen Auseinandersetzungen in den sozialen Medien.

Advertisement

Im Gegensatz zu Bredlow zeigte sich der Stuttgarter Stürmer Deniz Undav, 30, unbeeindruckt von der Atmosphäre. Als man ihn auf den Vorwurf der technischen Verstärkung ansprach, betonte er, dass ihn die Lautstärke nicht interessieren würde. Er verwies darauf, dass seine Mannschaft stolz darauf sein könne, gegen diese immense Hürde gehalten zu haben, anstatt sich von ihr unterkriegen zu lassen.

Die Atmosphäre im Rams-Park

Unabhängig von der technischen Unterstützung bliebt die Kulisse im Rams-Park außergewöhnlich. Schon im Vorfeld hatte der VfB Stuttgart seine Spieler vor der Besonderheit des Stadions gewarnt. Der Ruf des Ortes als eine der lautesten und feindseligsten Umgebungen im europäischen Fußball bewahrheitete sich am Dienstagabend erneut. Die Pfiffe der Gäste wurden von der gesamten Tribüne begleitet.

Die Stuttgarter wirkten in der kurzen Zeitspanne zwischen den beiden frühen Gegentreffern komplett verunsichert. Sie konnten sich von der Rolle bringen lassen und fanden in dieser Phase keine Antworten auf den Druck aus dem Heimstadion. Die emotionale Belastung durch die akustische Dominanz der Heimmannschaft schien den Stuttgarter Spielern physisch und mental zu schaffen.

Was bleibt für die Zukunft

Das Ergebnis von 0:2 markiert einen Rückschlag für den VfB Stuttgart in der Champions League. Die taktische Ausrichtung muss nun neu bewertet werden, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit extremer Auswärtssituationen. Die Frage, inwieweit technische Maßnahmen die Fairness des Spiels beeinträchtigen, bleibt weiterhin offen.

Advertisement

Für die Zukunft wird sich zeigen, ob die UEFA oder andere Gremien auf solche Vorwürfe reagieren. Die Grenze zwischen akzeptabler Stadionatmosphäre und unfairem technischem Eingriff bleibt fließend. Bis dahin müssen Mannschaften wie der VfB Stuttgart lernen, mit diesen speziellen Bedingungen umzugehen, um in zukünftigen Partien im Rams-Park besser bestehen zu können.