Der VfB Stuttgart unterliegt Inter Mailand im San Siro mit 0:2. Tore von Petar Sucic und Lautaro Martinez lassen die Qualifikation für die K.o.-Phase schwerer werden.

Der VfB Stuttgart muss nach der Partie gegen Inter Mailand im San Siro eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Die Tore erzielten Petar Sucic nach einem Handelfmeter in der 57. Minute sowie Lautaro Martinez in der 74. Minute. Dieses Ergebnis festigt die schwierige Position des schwäbischen Teams in der Gruppenphase und vertieft die Lücke zu den führenden Plätzen.

Konkrete Spielverlauf und Tore im Detail

Inter Mailand übernahm nach anfänglicher Defensive die Kontrolle über das Geschehen auf dem Platz. Petar Sucic nutzte eine Situation im Strafraum und verwandelte den zugesprochenen Handelfmeter sicher zum 1:0. Wenig später entschied Lautaro Martinez das Spiel mit seinem Treffer in der 74. Minute endgültig. Trotz des Rückstands versuchte der VfB weiterhin, durch Druck auf die Gäste zu reagieren, blieb aber ohne Erfolg.

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Schwache Phase nach dem Pausenwechsel

Ein schwerwiegender Fehler in der Defensive von Stuttgart begünstigte das Tor von Inter. Marcus Thuram nutzte diese Unachtsamkeit in der 42. Minute, traf jedoch nur das Außennetz. Kurz darauf schoss Nicolo Barella an den Innenpfosten. Diese Momente zeigten, wie verwundbar die Abwehr im ersten Halbjahr war, bevor sich das Blatt durch die Konter von Inter schnell drehte.

Spielerstatistik und Wechselwirkungen

Im zweiten Durchgang brachte Trainer Sebastian Hoeneß Offensivkräfte wie Undav und Stiller ins Spiel. Yanik Spalt, der erst 19 Jahre alte Mittelfeldspieler, vertrat in der Startelf erneut den verletzten Mittelfeldspieler. Die taktischen Anpassungen konnten den Tordurst der Gäste jedoch nicht stoppen, da Martinez sein Tor bereits nach der Halbzeitpause erzielte.

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Auswirkungen auf die Gruppenphase Tabelle

Der VfB hat nach diesem Sieg von Inter nun weiterhin sieben Punkte auf dem Konto. Zuvor gab es bereits ein 0:2 bei Galatasaray Istanbul vor drei Wochen. Die Qualifikation für die K.o.-Phase ist damit sehr schwer geworden, bleibt aber statistisch noch greifbar, solange die verbleibenden Spiele gewonnen werden.

Weitere Spieltermine und Gegner

Am 9. Dezember empfängt Stuttgart den OSC Lille. Nach dem Jahreswechsel stehen Begegnungen gegen Club Brügge am 19. Januar und bei der PSV Eindhoven am 27. Januar an. Diese Partien werden entscheidend sein, um noch in der Runde der besten 16 vertreten zu sein. Zuvor muss sich das Team auf das Liga-Spiel am Samstag um 18.30 Uhr konzentrieren.