Der VfB Stuttgart erleidet eine 0:2-Niederlage bei Inter Mailand in der Champions League. Ein umstrittener Handelfmeter und Tore von Sucic und Martinez entscheiden das Spiel.

Der VfB Stuttgart verliert am Mittwochabend mit 0:2 bei Inter Mailand. Der Auftritt in der Champions League endet trotz eines starken Auftritts vor allem durch Torwart Dennis Seimen mit einer bitteren Niederlage.

Umstrittener Elfmeter und frühe Führung

Die entscheidende Wende trat in der 56. Minute ein. Der Schiedsrichter Francois Letexier zeigte zunächst nicht auf den Punkt, wandelte seine Entscheidung jedoch nach einem VAR-Eingriff um. Josha Vagnoman hatte die Flanke von Federico Dimarco aus sehr kurzer Distanz mit dem Arm gestoppt. Co-Trainer David Krecidlo diskutierte lange an der Seitenlinie, doch der Versuch blieb ohne Erfolg.

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Die Strafe folgte unmittelbar. Petar Sucic verwandelte den Elfmeter in der 57. Minute sicher zur 0:1-Führung für den italienischen Meister. Kurz darauf versuchte der VfB schnell zu reagieren. Nartey fand Vagnoman, scheiterte aber bei der direkten Abschlusschance in der 61. Minute.

Taktische Änderungen und verpasste Chancen

Trainer Sebastian Hoeneß reagierte auf den Rückstand und brachte in der 63. Minute Deniz Undav für Chris Führich. Der Stürmer stand zuvor nach einer 6 von BILD gegen Schalke in der Kritik und war in der Bundesliga ohne Torerfolg. Auch in Mailand konnte Undav nicht den gewünschten Impuls setzen.

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Davor hatte Stuttgart lange mutig dagegengehalten. Nach dem 0:0 gegen Schalke nahm der Trainer drei Änderungen in der Startelf vor. Vagnoman, Nartey und El Khannouss starteten für Prömel, Leweling und den Kapitän. Luan Still saß nach seiner Adduktorenverletzung zunächst auf der Bank.

Gegenangriffe und das Ende des Spiels

Inter Mailand stellte mit einem starken Aufgebot auf. Manuel Akanji, Henrikh Mkhitaryan, Marcus Thuram und Yann Aurel Bisseck waren im Kader. Stuttgart versteckte sich nicht und kam zu gefährlichen Chancen. Chris Führich traf in der 15. Minute, doch Inter-Keeper Martinez war zur Stelle.

In der 42. Minute hatte der VfB doppelt Glück. Nach einem Horrorschuss von Barella prallte der Ball am Pfosten ab. Dennis Seimen verhinderte überragend den Ausgleich. In der 74. Minute legte Lautaro Martinez den Deckel auf und erhöhte auf 0:2. Es ist die zweite Niederlage für Stuttgart in dieser Champions-League-Saison nach dem 0:2 gegen Galatasaray.