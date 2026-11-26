Dennis Seimen rettete den VfB, doch Josha Vagnoman provozierte den Siegtreffer. Inter Mailand siegt in der Champions League durch ein Elfmeter von Petar Sučić.

Der VfB Stuttgart musste im Champions-League-Wettbewerb eine knappe aber verdiente Niederlage beim italienischen Meister und Pokalsieger Inter Mailand hinnehmen. Obwohl Torhüter Dennis Seimen die Mannschaft lange Zeit im Spiel hielt, entschied ein Elfmeter das Duell im San Siro zugunsten der Gastgeber. Das Spiel endete mit einer Niederlage für die Schwaben.

Torhüter Dennis Seimen dominiert die ersten Spielphasen

Dennis Seimen verhinderte beim VfB Stuttgart durch herausragende Paraden nahezu den ersten Treffer. Er hielt den jungen Inter-Star Spence im direkten Eins-gegen-Eins zurück. Kurz vor der Halbzeitparade stoppte er einen Pfostenschuss von Nicolo Barella auf der Linie.

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Auch nach der Spielunterbrechung war Seimen zur Stelle. Er abwehrte einen Flatterfreistoß von Federico Dimarco in der sechzigsten Minute. Insgesamt gelang ihm im Fußballtempel von Mailand eine Dreierfolge an Top-Retouren. Der Torwart betonte später, er habe einfach nur seinen Job erledigt.

Es war vorab klar, dass gegen Inter Mailand viele Situationen auf den VfB-Torhüter zukommen würden. Seimen gab an, sein Bestes gegeben zu haben. Er bedaure, dass das Team durch den Elfmetertreffer in Rückstand geraten sei. Die Inter-Abwehr ließ jedoch nach dem entscheidenden Treffer kaum noch Möglichkeiten zu.

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Josha Vagnoman provoziert Strafstoß für Inter Mailand

Das Spiel wendete sich, als Josha Vagnoman in der fünfundsiebzigsten Minute ein unnötiges Handspiel beging. Die Schiedsrichter sprachen nach einer VAR-Überprüfung einen Strafstoß gegen den VfB aus. Inter Mailand nutzte die Situation eiskalt zur Führung.

Petar Sučić verwandelte den Elfmeter sicher. Er schoss in die Mitte des Tores, wo Dennis Seimen sich nicht richtig bewegen konnte. Der Torwart gab an, auf etwas anderes vorbereitet gewesen zu sein. Er habe nicht damit gerechnet, dass Sučić in die Mitte schießt, da dieser seinen letzten Treffer am vergangenen Sonntag bei Atalanta erzielt habe.

Der VfB-Spieler Sučić hatte zuvor bei der 4:4-Partie gegen Atalanta sein letztes Elfmeter-Spiel absolviert. In diesem Kontext schienen viele Möglichkeiten für die Stuttgarter offen zu stehen. Die Realität sah jedoch anders aus, als der Ball im Netz landete. Der Torwart bezeichnete die Situation als bitter.

Inter Mailand zeigt mehr Effizienz und Willen

Inter Mailand präsentierte sich im gesamten Spiel als einen Tick effizienter als der VfB Stuttgart. Die italienische Mannschaft zeigte einen stärkeren Willen, das entscheidende Tor zu erzielen. Dennis Seimen gab an, dass dem VfB diese Kraft vorne zuletzt abhandengekommen sei.

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Der Torwart forderte ein Aufschrauben der Leistungen, um wieder mehr Tore zu erzielen. Er betonte die Notwendigkeit, hartnäckig zu bleiben. Seine Einschätzung ist, dass der VfB bald die nächsten positiven Schritte gehen wird. Die Niederlage steht unter dem Strich als knapp, aber verdient.

Die aktuelle Formkurve des VfB-Spiels in der Offensive muss verbessert werden. Der Torwart vermisst eine klare Schippe, die auf die vorhandenen Leistungen gelegt werden muss. Nur durch diese Anpassungen kann die Mannschaft wieder erfolgreicher werden. Die Analyse zeigt, dass Inter Mailand im entscheidenden Moment klarer handelte. Der VfB musste nun lernen, mit der knappen Niederlage umzugehen und die Lessons für die Zukunft zu ziehen. Die Champions League verlangt Präzision in allen Phasen des Spiels.