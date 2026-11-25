Der VfB Stuttgart unterliegt Inter Mailand in der Champions League mit 0:2. Ein Handelfmeter und ein Tor von Martinez entscheiden das Spiel.

Der VfB Stuttgart hat sein Champions-League-Spiel bei Inter Mailand mit 0:2 verloren und bleibt damit unter den Erwartungen zurück. Das Spiel in Mailand endete in strömendem Regen, was die technische Entfaltung der Schwaben erschwerte. Trotz einer lange guten Leistungen reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn im italienischen Gastgeberland.

Elfmeter-Entscheidung durch VAR

Der entscheidende Moment des Spiels ereignete sich in der 56. Minute, als Inter den Führungstreffer erzielte. Der Schiedsrichter Francois Letexier zeigte nach einer VAR-Prüfung auf den Elfmeterpunkt. Zuvor hatte Josha Vagnoman den Ball von der sehr kurzen Distanz an den ausgestreckten Arm bekommen, als David Dimarco links im Strafraum zu einem Flanken ansetzte. Co-Trainer David Krecidlo diskutierte an der Seitenlinie noch lange mit dem Assistenten, doch die Entscheidung bestand. Petar Sucic verwandelte in der 57. Minute den Elfmeter sicher und brachte Inter auf 1:0.

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Einwechslung von Deniz Undav

Der VfB Stuttgart reagierte prompt auf den Rückstand und kam fast direkt zum Ausgleich. In der 63. Minute brachte Trainer Sebastian Hoeneß den Stürmer-Star Deniz Undav für Chris Führich. Undav, der in der Bundesliga bislang noch ohne Tor ist, konnte zuletzt überhaupt nicht überzeugen. Beim 0:0 gegen Schalke bekam er sogar die BILD-Note 6. Und auch gegen Inter kann er nicht mehr entscheidend eingreifen. Trotz der Hoffnung auf eine Wende blieb der erhoffte Ausgleich aus, da Inter den Deckel drauf machte.

Tor durch Lautaro Martinez

In der 74. Minute machte Lautaro Martinez für die Italiener den Deckel drauf und erhöhte auf 2:0. Zuvor hielten die Schwaben lange mutig dagegen. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nimmt nach dem müden 0:0 auf Schalke drei Änderungen vor. Vagnoman, Nartey und El Khannouss rücken für Prömel, Leweling und Kapitän Undav in die Startelf. Stiller steht nach seiner Adduktorenverletzung wieder im Kader, sitzt zunächst aber auf der Bank. Auf der Gegenseite wartet ein echtes Star-Ensemble mit reichlich Bundesliga-Erfahrung: Unter anderem stehen Manuel Akanji und Henrikh Mkhitaryan (beide früher BVB) sowie Marcus Thuram (früher Gladbach) und Yann Aurel Bisseck (1. FC Köln) für Inter auf dem Platz.

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Chancen und Abwehrleistungen

Doch Stuttgart versteckt sich keineswegs! Die Schwaben spielen mutig nach vorne und kommen immer wieder gefährlich vor das Inter-Tor. In der 15. Minute liegt die Führung sogar in der Luft: Chris Führich zieht stramm ab, doch Inter-Keeper Martínez bekommt gerade noch die Hände an den Ball. Nur Sekunden später muss auch VfB-Schlussmann Dennis Seimen ran. Spence ist plötzlich frei durch, scheitert aber am stark reagierenden Stuttgarter (16.). Kurz vor der Pause haben die Schwaben sogar noch Doppel-Glück. Erst verzieht Thuram nach einem Horror-Pass von Jeltsch (42.). Dann klatscht Barellas Schuss an den Innenpfosten. Seimen reagiert blitzschnell und verhindert überragend, dass der Ball hinter die Linie kullert (43.).

Folgen für die Champions League

Für Stuttgart ist es nach dem 0:2 gegen Galatasaray die zweite Niederlage in dieser Champions-League-Saison. Die Niederlage bedeutet, dass die Schwaben im europäischen Wettbewerb weiter unter Druck stehen. Der VfB hatte zuvor mit einem starken Schlussmann und guter Teamleistung aufgewartet, doch die Fehlerlosigkeit fehlte am Ende. Die Analyse der Spielzüge zeigt, dass trotz vieler Chancen die Umwandlung in Tore ausblieb und ein einziges Unglück den Spielverlauf bestimmte. Die nächsten Aufgaben werden entscheidend sein, um die Serie der Niederlagen zu stoppen und wieder an alte Leistungen anzuknüpfen.