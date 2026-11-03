VfB Stuttgart verliert in Istanbul 0:2 gegen Galatasaray

Der VfB Stuttgart unterliegt Galatasaray mit 0:2 in der Champions League. Aleksei Batrakov erzielte beide Treffer. Die Stuttgarter kassieren die erste Saisonniederlage.

Der VfB Stuttgart hat sein erstes Spiel der Champions-League-Saison verloren und dabei eine deutliche 0:2-Niederlage gegen Galatasaray Istanbul hinnehmen müssen. Das Match fand unter extremen Bedingungen im Ali Sami Yen Spor Kompleksi statt, wo die schwäbische Mannschaft auf eine feindselige Atmosphäre und eine überlegene gegnerische Leistung traf. Die Gastgeber aus der türkischen Süper Lig behielten die Oberhand und erhöhten damit den Druck auf die Bundesligisten in der Gruppenphase.

Kurzentschlossene Tore dominieren die erste Halbzeit

Die Entscheidung fiel bereits in den ersten Sekunden der Begegnung, als Aleksei Batrakov die Partie in kürzester Zeit entschied. Innerhalb von nur drei Minuten, genauer in der 12. und der 15. Minute, erzielte der Spieler beide Tore für Galatasaray. Bei dem ersten Treffer profitierte Batrakov von einem Fehler im Aufbauspiel des VfB. Ein Pass traf ihn direkt vor dem Tor, sodass er ungedrängt abstecken konnte und Fabian Bredlow keine Chance ließ. Sekunden später folgte der definitive 2:0-Anschluss, als ein weiterer Ball in den Strafraum zu Batrakov sprang, der erneut konsequent abschließen konnte.

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Emotionale Hölle und psychischer Druck auf die Gäste

Chris Führich beschrieb die Stimmung später als etwas, das er noch nie erlebt habe, obwohl man sich im Spiel habe behauptet. Der emotionale Extremzustand im Stadion wurde durch eine Schweigeminute vor dem Spiel ausgelöst, die an den Tod des spanischen Zweitliga-Profis Jesús de Miguel von CD Teneriffa erinnerte. Trotz dieses respektvollen Moments kippte die Atmosphäre schnell in eine aggressive Phase. Die 50.000 Zuschauer im Stadion sangen und tanzten bei jedem Ballkontakt der Heimmannschaft. Selbst die Pressetribüne war betroffen, als Reporter nach jedem Trephon der Löwen die Arme in die Höhe rissen, während die Stuttgart-Fans in der oberen Tribüne ausgepfiffen wurden.

Taktische Schwächen und verpasste Chancen der Schwaben

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hatte vor dem Spiel gewarnt, dass eine besondere Leistung auf körperlicher, mentaler und taktischer Ebene erforderlich sei. Diese Warnung scheint in der Praxis nicht ausreichend gewirkt zu haben. Die Stuttgarter kamen kaum in ihre Strukturen, während Galatasaray konstant den Ball hielt. Jamie Leweling ließ in der ersten Halbzeit eine klare Chance liegen, als er bei einem 0:0-Stand von links auf das Tor schoss und die Latte traf. Auch Chris Führich ging kurz vor der Pause nur knapp vorbei. Die Defensive von Galatasaray, mit Spielern wie Ismail Jakobs und Roland Sallai, ließ wenig Raum für Aktionen.

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Konflikte und verpasste Ausgleichsmöglichkeiten

Die Spannung gipfelte in hitzigen Zweikämpfen, die von Schiedsrichterentscheidungen begleitet wurden. Atakan Karazor sah früh Gelb, nachdem Victor Osimhen ihn mit einem Tritt auf den Knöchel verletzt hatte. Nach dem Wiederstart hatte der VfB zwar die bessere Position, scheiterte aber an der Umsetzung. Chris Führich, Deniz Undav und Dzenan Pejcinovic vergaben große Chancen. Ein Treffer von Führich wurde wegen Abstands von Undav beim vorherigen Lattentreffer im Abseitskannt. Auch im zweiten Drittel zeigte sich, dass die Gäste unter dem psychologischen Druck der Menge nicht frei spielen konnten.

Reaktionen und Ausblick auf das weitere Turnier

Torwart Fabian Bredlow, der für Dennis Seimen in der Anfangself stand, hatte das 100. Pflichtspiel für den VfB. Er musste mehrfach eingreifen, konnte aber die schnellen Angriffe nicht mehr stoppen. Nach dem Spiel zeigte sich Enttäuschung bei den Spielern, die sich jedoch nicht davon abbringen lassen wollen, weiterzumachen. Maximilian Mittelstädt hatte vor der Partie bereits erwähnt, dass Störfaktoren hinzukommen werden. Die Niederlage ist ein harter Schlag für die Stuttgarter, die nun bei sieben Punkten stehen und in der restlichen Gruppenphase nach Punkten jagen müssen. Der Heimcoach Okan Buruk feierte seinen Sieg, während die Schwaben eine Lektion in Disziplin und Mentalität gelernt haben.