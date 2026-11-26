Nach der 0:2-Niederlage bei Inter Mailand kritisiert Trainer Sebastian Hoeneß die mangelnde Effizienz des VfB Stuttgart und appelliert an die Mannschaft.

Der VfB Stuttgart musste bei Inter Mailand eine klare 0:2-Niederlage in der Champions League hinnehmen. Das Spiel endete nach der Halbzeit mit zwei Toren, wobei das erste durch ein Handspiel von Josha Vagnoman eingeleitet wurde. Trainer Sebastian Hoeneß kritisierte nach der Partie scharf die eigene Ladehemmung vor dem gegnerischen Tor und betonte die Notwendigkeit, ruhig zu bleiben und aus den Fehlern zu lernen.

Effizienzprobleme vor dem gegnerischen Tor

Obwohl der VfB Stuttgart ordentliche Leistungen zeigte, fehlte die entscheidende Präzision in der Abschlussphase. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth erklärte, dass der letzte Pass und die letzte Genauigkeit gefehlt haben. Der Trainer bezeichnete die Situation als Wahnsinn und wie verhext, da die Chancenverwertung derzeit nicht funktioniert. Hoeneß wies darauf hin, dass man in der Bundesliga zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen geholt hat, sich die Stimmung dennoch anfühlt, als wären es null Punkte.

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Torhüter Dennis Seimen bemerkte, dass Inter Mailand mehr Willen gezeigt hat, Tore zu schießen. Er forderte, dass die eigene Mannschaft eine Schippe drauflegen muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Stürmer Ermedin Demirovic, der den formschwachen Deniz Undav als Kapitän vertreten hatte, sprach davon, dass der Knoten irgendwann platzen wird. Er warnte davor, zu viel zu verkopfen und die eigene Spielweise zu verletzen.

Handspiel und kritische Schiedsrichterentscheidungen

Der Lauf des Spiels änderte sich grundlegend durch ein Handspiel von Nationalspieler Josha Vagnoman. Sportchef Wohlgemuth nannte dies einen ganz klaren Elfmeter, was Petar Sučić zur 0:1-Führung in der 57. Minute nutzte. Wohlgemuth äußerte sogar etwas Verwunderung darüber, dass der Schiedsrichter die Szene noch am Bildschirm überprüfen musste.

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Nach der Pause legte Lautaro Martínez in der 74. Minute nach und sicherte den Sieg für den italienischen Meister. Die Stuttgarter sahen sich einer Niederlage ausgesetzt, die gegen den Pokalsieger zwar verschmerzbar wirkt, aber im Dauerregen der Ergebnisse ein weiterer Dämpfer ist. Das 0:0 beim FC Schalke 04 am vergangenen Samstag hatte bereits Kritik an der Schwaben ausgelöst.

Auswirkungen auf die Champions-League-Qualifikation

Trotz des Verlusts bleibt der VfB Stuttgart in einer guten Ausgangsposition für die Weiterfahrt. Sportvorstand Wohlgemuth betonte, dass sieben Punkte nach drei Spielen deutlich besser sind als sieben Punkte nach fünf Spielen. Dennoch liegt der Verein auf K.o.-Runden-Kurs und muss in den kommenden Heimspielen gegen den OSC Lille und den SK Brügge punkten.

Die Mannschaft muss nun beweisen, dass sie die angesprochenen Defizite in der Chancenverwertung beheben kann. Mit der Erfahrung aus den letzten Spielen in der Bundesliga hofft das Team, die nächste Hürde in der Champions League zu nehmen. Die Zukunft wird zeigen, ob die Botschaft des Trainers bei der Mannschaft ankommt und die Torgefahr wieder steigt.