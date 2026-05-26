VfB Stuttgart verpflichtet Bilal El Khannouss fest

Der VfB Stuttgart hat die feste Verpflichtung von Bilal El Khannouss bekannt. Der marokkanische Nationalspieler kam im Sommer 2025 auf Leihbasis von Leicester City nach Stuttgart.

Der VfB Stuttgart hat die feste Verpflichtung von Bilal El Khannouss offiziell bekannt. Der marokkanische Nationalspieler kam im Sommer 2025 auf Leihbasis von Leicester City nach Stuttgart und war sofort auf Ballhöhe.

In der abgelaufenen Saison steuerte El Khannouss fünf Tore und vier Vorlagen bei. Die vertraglich fixierten Bedingungen für eine feste Verpflichtung waren bereits im Frühjahr erfüllt. Der VfB überweist nun 18 Millionen Euro plus mögliche Boni an Leicester City, außerdem sichert sich der englische Club eine Weiterverkaufsbeteiligung. Der Anschlussvertrag in Stuttgart bis 2030 enthält keine Ausstiegsklausel.

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth lobt El Khannouss' Leistungen und sieht weiteres Entwicklungspotenzial in ihm





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