VfB Stuttgart verpflichtet niederländisches Sturmtalent Tim van der Leij

Der VfB Stuttgart hat seinen ersten Sommertransfer getätigt: Tim van der Leij kommt von RKC Waalwijk. Der 20-jährige Stürmer soll zunächst in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln, aber langfristig bei den Profis durchstarten.

Der VfB Stuttgart hat seinen ersten Sommertransfer des Jahres unter Dach und Fach gebracht. Mit Tim van der Leij (20) wechselt ein hochtalentierter Stürmer aus den Niederlanden an den Neckar.

Der Angreifer kommt vom Zweitligisten RKC Waalwijk und unterzog sich am Dienstagvormittag dem obligatorischen Medizincheck, bevor er wenig später im Büro der VfB-Bosse den Vertrag unterschrieb. Um 12:42 Uhr betrat van der Leij die Geschäftsstelle, um 13 Uhr war die Unterschrift erledigt. Der Deal kommt überraschend, denn der VfB hatte bislang nur den ablösefreien Grischa Prömel verpflichtet.

Van der Leij kostet dagegen eine Ablösesumme von knapp über einer Million Euro - ein Schnäppchen für einen Jungstar, der bereits in den Niederlanden mit Erling Haaland verglichen wird. Der 1,93 Meter große und mit langen blonden Haaren gesegnete van der Leij erinnert optisch an den norwegischen Superstar, aber auch spielerisch hat er ähnliche Qualitäten. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 38 Pflichtspielen 17 Tore, die meisten davon als klassischer Mittelstürmer.

Van der Leij ist beidfüßig stark, traf elfmal mit rechts, viermal mit links und viermal per Kopf. Sein schönstes Tor gelang ihm gegen die U21 der PSV Eindhoven: ein artistischer Fallrückzieher. Tim van der Leij ist ein Torjäger, der mit gutem Stellungsspiel und Abschlussstärke überzeugt. Beim VfB soll er zunächst in der zweiten Mannschaft in der 3.

Liga Spielpraxis sammeln, aber die langfristige Perspektive ist klar: Er soll bei den Profis durchstarten, so wie es zuvor sein Landsmann Ramon Hendriks tat. Hendriks wechselte vor zwei Jahren für 750.000 Euro an den Neckar, spielte nur einmal in der zweiten Mannschaft und etablierte sich sofort im Profikader. Van der Leij soll diesen Weg gehen, auch wenn er voraussichtlich noch in der 3. Liga anfangen wird.

Die VfB-Bosse setzen große Hoffnungen in den 20-Jährigen, der bei der Berateragentur Forza Sports Group unter Vertrag steht - derselben Agentur wie Hendriks. Van der Leij selbst zeigte sich bei der Vertragsunterzeichnung hochmotiviert: 'Ich will mich hier schnell eingewöhnen und dann zeigen, was ich kann. Der VfB ist ein großer Verein, ich freue mich auf die Herausforderung.

' Mit seiner Verpflichtung setzt der VfB Stuttgart auf junge, entwicklungsfähige Talente, die den Weg in die Bundesliga schaffen sollen. Die Fans dürfen gespannt sein, ob van der Leij den hohen Erwartungen gerecht wird und vielleicht schon in der nächsten Saison in der ersten Mannschaft für Furore sorgt





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