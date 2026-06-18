VfB Stuttgart verpflichtet Stürmer Tim van der Leij

Der VfB Stuttgart hat den niederländischen Stürmer Tim van der Leij (20) verpflichtet. Der junge Angreifer wechselt von Zweitligist RKC Waalwijk zum VfB und erhält einen Vertrag bis 2030.

Der VfB Stuttgart hat den niederländischen Stürmer Tim van der Leij (20) verpflichtet. Der junge Angreifer wechselt von Zweitligist RKC Waalwijk zum VfB und erhält einen Vertrag bis 2030.

Van der Leij ist Stuttgarts erster Sommer-Kauf und soll sich zunächst in der U21 beweisen. Der VfB sieht den Niederländer als spannenden Stürmer für die Zukunft und wird ihn dabei unterstützen, die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen. Der Sportdirektor Christian Gentner freut sich auf die gemeinsame Zukunft und sieht in Tim van der Leij einen sehr talentierten Stürmer mit einem spannenden Profil.

Der Stürmer selbst ist über den Wechsel sehr erfreut und freut sich auf die Chance, zukünftig für den VfB zu spielen. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 38 Pflichtspielen gute 17 Tore und will auch beim VfB durchstarten, um sich schnellstmöglich einen festen Platz im Profi-Kader zu verdienen. Der VfB hat bislang nur Mittelfeld-Mann Grischa Prömel (31/Hoffenheim) ablösefrei verpflichtet





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