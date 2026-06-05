VfB Stuttgart: Vertragsverlängerungen mit Hendriks und Ngamaleu im Fokus

Der VfB Stuttgart will nach Deniz Undav weitere Leistungsträger langfristig binden. Ramon Hendriks und Moumi Ngamaleu stehen vor Vertragsverlängerungen mit leistungsbasierten Konditionen.

Der VfB Stuttgart treibt die Planungen für die kommenden Spielzeiten aktiv voran und setzt dabei auf Kontinuität im Kader. Nach der erfolgreichen Vertragsverlängerung von Stürmer Deniz Undav richtet sich der Fokus nun auf die Defensive.

Zwei Schlüsselspieler sollen langfristig gebunden werden: der niederländische Abwehrrecke Ramon Hendriks und der französische Innenverteidiger Moumi Ngamaleu. Die Verhandlungen mit beiden Akteuren sind bereits angelaufen und werden als konkret beschrieben. Dieses Vorgehen unterstreicht die Ambitionen des Vereins, die aktuelle, erfolgreiche Mannschaftsstruktur zu erhalten und gezielt zu verstärken. Ramon Hendriks, der im Sommer 2024 für eine vergleichsweise moderate Ablöse von 750.000 Euro von Feyenoord Rotterdam an den Neckar kam, hat sich in seiner ersten Saison schnell zu einem unverzichtbaren Leistungsträger entwickelt.

Seine Zweikampfquote von durchschnittlich 69,2 Prozent war ligaweit Spitzenwert und belegt seine immense Bedeutung für die Stuttgarter Defensive. Diese konstant starken Auftritte haben seinen Marktwert bereits massiv nach oben getrieben - Expertentaxen sehen ihn mittlerweile bei etwa 25 Millionen Euro. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2028, der VfB strebt jedoch eine vorzeitige Verlängerung an. Das neue Angebot soll den 24-Jährigen finanziell deutlich besserstellen und seine langfristige Bindung sichern.

Gleichzeitig wird über eine Anpassung der Konditionen gesprochen, die möglicherweise leistungsbezogenere Elemente enthalten und damit sowohl den Spieler als auch den Verein für Erfolg belohnen. Bei Moumi Ngamaleu, der seit 2023 beim VfB unter Vertrag steht und sich ebenfalls als feste Größe etabliert hat, verfolgt der Klub eine ähnliche Strategie. Der Franzose verdiente zuletzt etwa 3,5 Millionen Euro pro Jahr.

Die potenzielle neue Vertragslaufzeit wäre extrem leistungsorientiert gestaltet, mit einem vergleichsweise niedrigen Fixum und hohen Prämien für Einsätze und erreichte sportliche Ziele. Dieses Modell soll den Anreiz erhöhen, durch Top-Leistungen auf dem Platz zum Erfolg des Teams beizutragen. Für den Verein bietet es Planungssicherheit und schützt im Falle von Verletzungen oder Formschwankungen vor übermäßigen finanziellen Belastungen. Die Verhandlungen mit Ngamaleu sind schon seit Beginn der Verlängerungsphase im Mai im Gange, eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Die Geschäftsführung in Stuttgart muss nun diese Opportunitäten nutzen, um die Weichen für eine weiterhin wettbewerbsfähige und stabile Zukunft zu stellen





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