VfB Stuttgart vor Champions-League-Spiel bei Galatasaray in Istanbul

VfB Stuttgart reist am Dienstag zu Galatasaray. Trainer Sebastian Hoeneß spricht von einer Wucht-Woche nach drei Siegen in Folge.

Der VfB Stuttgart trifft am Dienstag in der Champions League in Istanbul auf Galatasaray. Trainer Sebastian Hoeneß (44) hatte vor den drei Spielen innerhalb von sieben Tagen von einer Wucht-Woche gesprochen, die Stuttgart nach der sportlichen Krise wieder in die Spur bringen soll.

Die drei Partien innerhalb von einer Woche führen den VfB zunächst im DFB-Pokal nach Paderborn, danach folgt das Bundesligaspiel gegen Leverkusen. Erst danach steht das Duell mit dem türkischen Spitzenreiter an. Stuttgart hat in den vergangenen beiden Begegnungen jeweils gewonnen, zuletzt mit 1:0 in Paderborn und 4:2 gegen Leverkusen.

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Stuttgart nach Krise wieder im Aufwind

Die Bundesliga verlief für den VfB in dieser Saison bislang enttäuschend. In acht Spielen gelang Stuttgart nur ein Sieg-Ertrag von drei Erfolgen, was den Verein unter Druck gesetzt hat. In der Champions League läuft es dagegen deutlich besser.

Nach den Siegen gegen Viking mit 3:1 und bei Bratislava mit 3:0 sowie dem 1:1 gegen Atlético steht der VfB mit sieben Punkten auf Platz 6 der Ligaphase. Ein Sieg in Istanbul würde die Mannschaft mit zehn Punkten nach vier Spielen dastehen lassen.

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Gerade gegen große Gegner zeigte Stuttgart in dieser Saison meist gute Leistungen und brachte die nötige Intensität auf den Platz. Eine Ausnahme bildete die Partie gegen die Bayern, die mit 1:5 verloren ging.

Champions League: Zehn Punkte als Ziel

Bisher haben alle Teams, die nach vier Spielen zehn Punkte erreichten, die Playoffs erreicht. Dennoch ist für den VfB noch nichts entschieden. In der Saison 2024/25 schied Stuttgart mit zehn Punkten am Ende der Ligaphase knapp aus.

Das weitere Programm mit den Gegnern Lille, Eindhoven, Brügge und Inter gilt als machbar. Deshalb kann man nach Einschätzung der Beobachter trotz der Ausgangslage mehr als optimistisch sein, sollte der VfB in Istanbul bestehen.

Auf dem Platz wartet mit Galatasaray ein Gegner mit prominenten Namen. Ilkay Gündogan (36), früher unter anderem bei Barcelona, Dortmund, Manchester City und dem 1. FC Nürnberg aktiv, spielt inzwischen als Sechser für den Gastgeber. Leroy Sané (30) gehört ebenfalls zum Kader des türkischen Tabellenführers.

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Demirovic als Schlüssel im Angriff

Stürmer Ermedin Demirovic (28) gilt derzeit als bester Angreifer des VfB und ist in starker Form. Er sprach vor dem Spiel davon, dass es ein Topspiel gegen eine Top-Mannschaft werde, und betonte, dass das Team bereit sei.

Demirovic erzielte in der Champions League in drei Spielen bereits vier Tore. In den letzten drei Pflichtspielen des VfB, gegen Gladbach, Paderborn und Leverkusen, traf er ebenfalls viermal. Ob er auch in Istanbul wieder trifft, wird vor dem Anpfiff mit großem Interesse verfolgt.