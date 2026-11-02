VfB Stuttgart vor schwerem Auswärtsspiel bei Galatasaray in der Champions League

Der VfB Stuttgart reist zur Champions-League-Ligaphase zu Galatasaray. Trainer Sebastian Hoeneß und Spieler warnen vor der extremen Atmosphäre in Istanbul.

Am Dienstagabend, dem 18. April, tritt der VfB Stuttgart zu einem der härtesten Auswärtsspiele der laufenden Champions-League-Ligaphase an. Die Begegnung im vierten Spieltag findet um 18.45 Uhr bei Galatasaray Istanbul statt. Der deutsche Verein muss sich auf eine extrem feindselige und laute Atmosphäre einstellen, die in der Vergangenheit schon zu erheblichen Problemen führte.

Unangenehme Geschichte und Lautstärke in Istanbul

Die Fans von Galatasaray sind international für ihre gnadenlose Lautstärke und permanente Pfeifkonzerte bekannt. Eine Stimmung, die den VfB Stuttgart bei der letzten Begegnung gegen Fenerbahce bereits stark belastet hat. Aus dieser Erfahrung muss die Mannschaft gelernt haben, sich mental auf die Herausforderung vorzubereiten.

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Trainer Sebastian Hoeneß warnte am Montag explizit vor den Erwartungen an das Spiel. Er betonte, dass die Mentalität in der Türkei bereits bekannt sei. Die Mannschaft müsse sich auf die massive Lautstärke und einen hitzigen Kampf auf dem Platz einstellen. Es wird erwartet, dass die Spieler viele Pfiffe einstecken müssen.

Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt äußerte sich positiv zur Vorbereitung. Er betonte, dass die Pfeife die Mannschaft motivieren sollte, statt sie einzuschüchtern. Der Spieler betonte, dass die Gruppe mental stärker geworden sei. Man könne sich auf eine solch intensive Atmosphäre freuen.

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Zur Frage, ob das Team die Lautstärke im Training nachgebildet hat, antwortete Hoeneß mit einem Lächeln. Er verneinte den Einsatz von Musikboxen. Mittelstädt fügte hinzu, dass selbst mit technischer Unterstützung nicht simuliert werden kann, wie die tatsächliche Situation vor Ort aussieht.

Personelle Engpässe und Krankheitsfälle

Neben der psychischen Belastung muss sich der VfB Stuttgart auch mit personellen Engpässen auseinandersetzen. Schlüsselspieler Angelo Stiller fällt weiterhin aus. Seine Verletzung betrifft die Adduktoren und könnte länger andauern als zunächst erwartet.

Trainer Hoeneß gab an, dass es bei Angelo noch keine neuen Erkenntnisse gibt. In Kürze wird ein neues Bild angefertigt, um die Ausfallzeit genauer zu bestimmen. Es geht nicht um Monate, sondern eher um wenige Wochen. Die Hoffnung des Vereins ist eine zügige Rückkehr des Spielers.

Weitere Probleme bereitet die Verletzung von Josha Vagnoman. Der Rechtsverteidiger fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus. Laut Hoeneß wird Vagnoman mindestens bis zur folgenden Länderspielpause nicht zur Verfügung stehen.

Torhüter-Dilemma und taktische Offenheit

Der Trainer wollte weitere Personal-Infos nicht veröffentlichen, um seine Karten nicht preiszugeben. Auch die Frage nach der Torhüter-Entscheidung bleibt offen. Es ist noch nicht klar, ob Dennis Seimen oder Fabian Bredlow in Istanbul aufgerufen sein wird.

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Die Unsicherheit um die Aufstellung soll dem Gegner nicht dienlich sein. Hoeneß bevorzugt es, die eigenen Pläne nicht in die Karten schauen zu lassen. Dies soll die Vorbereitung auf das schwerwiegende Spiel nicht stören.

Ausblick auf das entscheidende Duell

Der VfB Stuttgart steht vor einer großen Bewährung. Die Kombination aus physischer Härte und psychischem Druck wird die Mannschaft fordern. Die Erfahrung aus der vergangenen Saison soll als Warnung und Motivator dienen.

Die Spieler haben signalisiert, dass sie den Druck annehmen. Mittelstädt sprach von gestärkter Mentalität. Dies ist ein wichtiges Signal für das kommende Duell in der Türkei. Das Spiel wird zeigen, ob die Vorbereitung Früchte trägt.

Am Ende steht ein wichtiges Ergebnis für die Ligaphase. Jeder Punkt ist in dieser Phase wertvoll. Der VfB muss mit voller Konzentration antreten. Die Atmosphäre in Istanbul wird den Unterschied machen.