VfB-Stuttgart-Vorstandsvorstand Alexander Wehrle erhält Wirtschaftsmedaille

Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart wurde mit der Wirtschaftsmedaille Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die Ministerin lobte die wirtschaftliche Stärkung des Clubs.

Der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, Alexander Wehrle, hat am Donnerstagabend die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg erhalten. Die Auszeichnung wurde ihm von der Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, im Rahmen einer feierlichen Zeremonie überreicht. Diese Ehrung dient der Würdigung seiner herausragenden Verdienste für die Wirtschaft des Landes.

Ehrung für wirtschaftliche Stärke und Führung

Die Begründung für die Verleihung des_preises liegt in der stabilen wirtschaftlichen Entwicklung des Clubs unter Wehrles Leitung. Der VfB hat sich unter seiner Ägide nicht nur finanziell gefestigt, sondern ist auch zu einem Top-Klub in der deutschen Fußballlandschaft aufgestiegen. Die Ministerin betonte dabei explizit die wirtschaftliche Resilienz und den positiven Einfluss des Vereins auf die regionale Ökonomie. Der VfB Stuttgart wird dabei als bedeutender Wirtschaftsmotor für die gesamte Region angesehen.

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Auszeichnung und historische Tradition

Die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg ist eine seit 1987 vergebene hohe Auszeichnung. Sie ehrt regelmäßig sowohl Unternehmen als auch Persönlichkeiten, die sich um die baden-württembergische Wirtschaft verdient gemacht haben. Im Vorjahr gingen die Ehrungen unter anderem an die Ravensburger AG und den Erlebnispark Tripsdrill. Auch im Jahr 2024 gehörte Rudi Sprügel, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der Jako AG, zu den erfolgreichen Preisträgern dieser renommierten Kategorie.

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Lobende Worte der Ministerin Hoffmeister-Kraut

In ihrer Laudatio hob Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut die transformative Arbeit von Alexander Wehrle hervor. Seit seinem Amtsantritt als Vorstandsvorsitzender im Jahr 2022 habe er den VfB Stuttgart wirtschaftlich massiv gestärkt. Der Verein stehe heute finanziell absolut solide da und verzeichne Rekorderträge. Gleichzeitig werde konsequent in wichtige Zukunftsfelder wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und den Frauenfußball investiert, so die Ministerin weiter. Sie nannte Wehrle einen der bedeutendsten Markenbotschafter des Landes.

Gesellschaftliches Engagement und Brückenfunktion

Neben der sportlichen und finanziellen Stabilisierung wurde auch das gesellschaftliche Engagement des Vorstands vorsitzenden gewürdigt. Ministerin Hoffmeister-Kraut betonte, dass Wehrle den VfB als Brücke zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft verstehe. Von dieser Entwicklung profitiere nicht nur der Verein selbst, sondern das gesamte Umfeld. Seine Arbeit im Altenheim und Rettungsdienst zu Schulzeiten sowie sein Engagement für die VfB-Stiftung und den Amateurfußball seien ebenfalls bemerkenswert. Dieses verantwortungsvolle Unternehmertum würdigt die Wirtschaftsmedaille.