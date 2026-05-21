VfB Stuttgart vs Bayern: Fans feiern in Berlin

Fans des VfB Stuttgart feiern am Wochenende rund ums Finale in Berlin. BILD verrät die besten Spots in der Hauptstadt. Auch die VfB-U19 steht im Pokal-Endspiel gegen den VfL Wolfsburg.

Im Pokalfinale gegen Bayern kämpft der VfB Stuttgart am Samstag (20 Uhr) um den Titel. Für die Fans geht es nicht nur um die 90 (oder 120) Minuten auf dem Rasen.

Berlin wird am Wochenende rund ums Finale zur Fußball-Party-Hochburg. BILD kennt alle Stuttgarter Hotspots in der Hauptstadt. Wie beim Pokalsieg 2025 (4:2 gegen Arminia Bielefeld) kommt der VfB-Tross im Fünf-Sterne-Tempel "Hotel Luc, Autograph Collection" direkt am Gendarmenmarkt unter. Preis pro Nacht?

Ab 190 Euro. Im Mai: "Du kommst in das Zimmer, in dem du nach dem Spiel gefeiert hast. Ich kann mich noch genau an das Frühstück am Morgen erinnern, das war schon ziemlich zerstreut. Aber das sind alles positive Erinnerungen.

" Genau wie an die Party, die vergangenes Jahr in der Event-Location "Spindler & Klatt" direkt an der Spree stattfand. Bis 5.30 Uhr am Morgen feierten die Bosse um CEO Alexander Wehrle (51) und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth (47). In diesem Jahr wurde nach BILD-Infos der "Bricks-Club", nur fünf Minuten zu Fuß vom Stuttgarter Teamhotel entfernt, für die Nacht angemietet.

Beim Fan-Fest am Berliner Alexanderplatz werden Tausende VfB-Anhänger am Freitag und Samstag in weiß-roten Trikots feiern – und das bei perfektem Wetter! Für das ganze Berlin-Wochenende sind Temperaturen bis zu 30 Grad angesagt. Auch die VfB-U19 von Trainer Tobias Rathgeb (44) steht im Pokal-Endspiel gegen den VfL Wolfsburg. Gespielt wird schon am Freitagabend (17 Uhr/live bei Sky) im Karl-Liebknecht-Stadion, der Spielstätte von Regionalligist SV Babelsberg 03.

Sowohl mit dem Auto, als auch mit der Bahn braucht man vom Fan-Fest am Alexanderplatz bis nach Potsdam rund eine Stunde. Für VfB-Fans, die die Jugend begleiten wollen, um im besten Fall mit dem Double wieder aus Berlin abzureisen, sollten sie sich rechtzeitig für die Fahrt nach Potsdam anmelden. Denn die Nachfrage ist groß, und es kann schnell zu Überlastung kommen





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