Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt endete torlos unentschieden. Nach der Aufhebung einer roten Karte für Frankfurt erzielten beide Teams jeweils zwei Treffer. Die Teams bleiben im Tabellenmittelfeld zurück.

nach einem Zweikampf gegen Ermedin Demirović die Rote Karte. Doch nach Ansicht der Videobilder revidierte der Unparteiische seine Entscheidung. Koch hatte als letzter Mann den Ball gespielt, Frankfurt durfte zu elft weiterspielen.

Frankfurt war nun das bessere Team, aber der Treffer fiel auf der anderen Seite. Nach Weiterleitung von Demirović behielt Prömel die Nerven und verwandelte aus halbrechter Position ins rechte Eck . Die Gäste schlugen aber noch vor der Halbzeit zurück.

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Nach einem Eckball landete der Ball bei Ansgar Knauff, der direkt abzog. Abgefälscht von Undav landete der Ball im langen Eck . In der zweiten Hälfte das gleiche Bild: Der VfB ging in Führung, die Eintracht hatte eine direkte Antwort parat.