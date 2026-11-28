VfB Stuttgart leidet unter weiterem Verletzungspech im Mittelfeld. Yanik Spalt muss sich einer Hüftbeuger-Verletzung geschlagen geben und verpasst die restlichen Spiele bis Ende des Jahres.

Der VfB Stuttgart muss erneut einen herben Rückschlag im Kumpf einstecken. Der Verein hat bestätigt, dass der junge Mittelfeldspieler Yanik Spalt bis zum Jahresende nicht mehr für die erste Mannschaft auflaufen wird. Diese lange Ausfallzeit resultiert aus einer Verletzung, die der 19-jährige Österreicher während des Champions-League-Auswärtsspiels bei Inter Mailand erlitten hat. Das Spiel am vergangenen Mittwoch endete mit einer 0:2-Niederlage für den VfB.

Hüftbeuger-Verletzung im San Siro

Die Ursache für den Ausfall ist medizinisch klar definiert. Nach dem Abpfiff in Mailand lief Spalt mit einem leichten Hinken durch die Mixed Zone, was auf eine akute Problematik hindeutete. Die anschließenden genauen Untersuchungen ergaben, dass der Spieler eine Verletzung am Hüftbeuger erlitten hat. Diese Art von Muskelverletzung erfordert in der Regel eine Regenerationsphase, die mehrere Wochen in Anspruch nimmt.

Also read VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Europa-Qualifikation auf der Kippe

Die prognostizierte Ausfallzeit wird auf mindestens vier Wochen geschätzt. Dies hat zur Folge, dass der talentierte Youngster bei dem anstehenden Top-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am heutigen Tag nicht zur Verfügung steht. Das Match ist für 18:30 Uhr im Fernsehen auf Sky zu verfolgen. Die medizinischen Prognosen lassen keine schnelle Rückkehr zu, was den Trainerstab vor eine schwere Aufgabe stellt.

Stopp der positiven Trendwende

Diese Verletzung trifft den VfB zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da Spalt sich in letzter Zeit als feste Größe im Team etabliert hatte. In den vergangenen Wochen nutzte er den Ausfall von Angelo Stiller, der unter Adduktorenproblemen litt, um sich im Mittelfeld des VfB festzuspielen. Nach seiner Einwechslung beim Spiel gegen Galatasaray Anfang November stand der Youngster in den folgenden drei Pflichtspielen durchgehend in der Startelf.

Advertisement

Advertisement

Sein persönlicher Lohn für diese konstante Leistung war ein Sonderlob von Trainer Sebastian Hoeneß. Der 44-jährige Chefcoach betonte nach dem Spiel gegen Inter, dass die Strategie eines starken Zentrums aufgegangen sei. Hoeneß lobte explizit die Fähigkeit des Teams, Bälle zu erobern und mutig nach vorne zu spielen, und wies darauf hin, dass die Jungs dies großartig umgesetzt hätten.

Neuausrichtung des Kaders bis Jahresende

Trainer Sebastian Hoeneß steht nun vor der Aufgabe, seine Doppelsechs im Mittelfeld erneut umzustrukturieren. Es ist gut möglich, dass Nartey in diesem System als fester Bestandteil des Teams verbleibt. Als direkter Partner an seiner Seite dürfte Angelo Stiller nach seiner vierwöchigen Verletzungspause wieder in die Startelf zurückkehren.

Die Rückkehr von Stiller ist nicht unumstritten, da der DFB-Star beim Spiel gegen Inter nicht unbedingt durch überzeugende Leistungen aufgefallen ist. Dennoch ist die Verletzung von Spalt ein signifikanter Faktor, der die Aufstellung beeinflusst. Insgesamt verpasst der VfB-Senkrechtstarter die verbleibenden fünf Spiele bis Jahresende. Diese umfassen diverse Pflichtspiele in der Champions League sowie im DFB-Pokal.

Für die Mannschaft bedeutet dies, dass sie ohne ihren jungen Talentschmied auskommen muss. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie gut sich der Kader unter diesen erschwerten Bedingungen aufstellen lässt. Die Fans und der Verein müssen nun mit der Tatsache leben, dass Yanik Spalt in diesem Kalenderjahr nicht mehr auf dem Platz stehen wird. Der Fokus liegt nun darauf, die verbleibenden Aufgaben in Liga und europäischem Wettbewerb bestmöglich zu meistern, trotz des fehlenden Mittelfeldakteurs.