VfB Stuttgart: Yanik Spalt überzeugt bei Champions-League-Debüt in Istanbul

Yanik Spalt feierte sein Champions-League-Debüt beim 0:2 gegen Galatasaray und überzeugte Trainer Sebastian Hoeneß mit einer starken Leistung trotz schwerer Verletzungssituation im Mittelfeld.

Der VfB Stuttgart verlor das Champions-League-Spiel mit 0:2 bei Galatasaray Istanbul, doch der 19-jährige Youngster Yanik Spalt gewann die persönliche Auseinandersetzung. Der österreichische Mittelfeldspieler gab sein unverhofftes Debüt auf der Königsklassen-Bühne und wurde zum besten Stuttgarter des Abends. Seine Einsatzzeit war nur möglich geworden, weil der Verein von doppeltem Verletzungspech getroffen wurde.

Zwingende Einwechslung nach Doppel-Ausfall

Schlüsselspieler Angelo Stiller stand aufgrund einer Adduktorenverletzung nicht im Kader. Sein Ersatzmann Atakan Karazor verletzte sich bereits in der Anfangsphase in Istanbul. Nach 18 Minuten musste der Ex-Kapitän vom Platz, woraufhin Spalt in die Partie kam. Die Situation im Mittelfeld verschärfte sich dadurch erheblich für die Verantwortlichen.

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Außergewöhnliche Leistung unter Druck

Trotz des Hexenkessels und des 0:2-Rückstands zeigte der junge Österreicher Nervenstärke. Er warf sich in Zweikämpfe, forderte Bälle und lieferte eine starke Darstellung ab. Die Experten vergaben eine Note von 2 für seine Performance. Dieses Spiel war erst sein vierter Einsatz für die VfB-Profis und markiert einen wichtigen Schritt in seiner Entwicklung.

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Lob von Sportboss und Trainer

Sportboss Fabian Wohlgemuth betonte die Bedeutung des Moments für den Talenten. Er lobte, wie Spalt direkt nach seiner Einwechslung einen Zweikampf entschlossen annahm und gewann. Auch Trainer Sebastian Hoeneß nannte die Leistung außergewöhnlich gut und sagte, der Spieler habe abgezockt gespielt. Hoeneß erklärte zudem, dass Karazor einen Pferdekuss bekommen hatte und nicht mehr sprinten konnte.

Zukünftige Rolle im Profikader

Obwohl Atakan Karazor rechtzeitig zum Ligaspiel gegen Bremen am Samstagabend um 18.30 Uhr fit werden sollte, ist die Zukunft klar. Nach dieser Leistung muss Spalt in der Liga unbedingt seinen Platz finden. Die Verletzungssorgen im Mittelfeld zwingen das Team dazu, auf das Talent zurückzugreifen. Diese Entwicklung gibt dem Verein großen Mut für die kommenden Aufgaben.