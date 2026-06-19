VfB-Talent Justin Diehl wechselt Berater, ohne Klub gefunden

Justin Diehl, ein talentierter Flügelstürmer des VfB Stuttgart, hat seinen Berater gewechselt. Diehl suchte einen neuen Klub für seine Entwicklung und schloss sich der B360 Sports Agency an. Leider verlief die Zusammenarbeit nicht erfolgreich und es ist bereits wieder Schluss. Derzeit steht Diehl ohne Berater da und sucht einen neuen Klub, um Spielpraxis zu sammeln.

Diese Partnerschaft hielt nicht lange: Vor wenigen Wochen wechselte VfB-Talent Justin Diehl (21) den Berater. Mit der "B360 Sport s Agency" wollte der Flügelstürmer einen neuen Klub für seine Entwicklung suchen.

Daraus wurde aber noch nichts – und mit Diehl und der Agentur ist nach BILD-Informationen schon wieder Schluss. Ein branchenunüblicher Schritt. Mitten in der Transferphase steht Diehl jetzt ohne Berater da. Hintergrund der Trennung waren nach BILD-Informationen unterschiedliche Auffassungen über die sportliche Zukunft Diehls.

Unter anderem der FC Magdeburg und Dynamo Dresden waren am Flügelspieler interessiert und stellten für die Berater sinnvolle Optionen für den nächsten Entwicklungsschritt dar. Den Ansprüchen des Talents genügten die Vereine aus dem Zweitliga-Mittelfeld aber wohl nicht. Ohne Berater dürfte ein Wechsel für den Angreifer nicht einfacher werden. Beim VfB kann ihm bei den Profis keine Einsatzzeit garantiert werden, Stuttgart würde ihn daher gerne ausleihen.

Ein Verkauf kommt aktuell eher nicht infrage. Nach dem Magdeburg-Aus sind aktuell noch Hannover 96, zwei weitere Zweitligisten und ein Bundesligist im Poker um Diehl. Die Verhandlungen zwischen den Klubs laufen dabei auch ohne Spielerberater. In den Gesprächen der Klub-Bosse geht es vor allem um die Übernahme des für Zweitligisten hohen Gehalts.

Und um die Leihgebühr: Der VfB strebt nach BILD-Informationen eine leistungsbezogene Variante an. Die Grundgebühr fiele demnach niedrig aus und würde mit jedem Einsatz steigen. Normalerweise läuft es bei Leihgeschäften andersherum und die Leihgebühr kann vom aufnehmenden Verein durch Einsatzzeit reduziert werden. Hintergrund des fürriskanten Modells ist Diehls Verletzungsanfälligkeit.

Seit seinem Transfer von Köln zum VfB vor zwei Jahren stand er nur 156 Minuten für die Profimannschaft auf dem Platz. Kurz nach seinem Wechsel an den Neckar trennte sich Diehl damals von seiner Berateragentur Rogon. Nach den Agenten-Wechseln wird er vorerst von einem Anwalt vertreten. Der jetzt gemeinsam mit demeinen Klub finden muss, bei dem Diehl Spielpraxis sammeln kann – und der für die Ansprüche des Talents groß genug ist





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