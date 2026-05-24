VfB-Torwart Nübel verlässt den Club, kehrt zurück zu Bayern

Torwart Alexander Nübel verlässt den VfB Stuttgart und kehrt vorerst zurück zu FC Bayern. Trainer Sebastian Hoeneß verabschiedet Nübel und macht den Abgang als erster VfB-Verantwortlicher öffentlich. Nübel verlässt den VfB nach drei Jahren Leihe vom FC Bayern und kehrt zumindest vorerst zurück nach München. Der VfB plant für die kommende Saison mit Top-Torwart-Talent Dennis Seimen (20).

Zum Abschied gab es eine Umarmung. Um 01:23 Uhr verließ Torwart Alexander Nübel (29) die Saisonabschlussfeier des VfB Stuttgart nach dem DFB-Pokalfinale (0:3 gegen Bayern) in Berlin.

Sportboss Fabian Wohlgemuth (47) rief Nübel noch einmal zu sich, umarmte den Torwart. Das Pokal-Endspiel war nach drei Jahren VfB Nübels letzte Partie im Brustring-Trikot. Was BILD bereits berichtete, bestätigte Trainer Sebastian Hoeneß (44) nach Abpfiff bei Sky. Nübel verlässt den VfB nach drei Jahren Leihe vom FC Bayern und kehrt zumindest vorerst zurück nach München.

Hoeneß sagte am Samstagabend über die gemeinsame Erfolgszeit mit Nübel: "Das hat enorm Spaß gemacht. Und auch, wenn wir uns dafür entschieden haben, ich werde ihn vermissen. Er ist ein Spieler, mit dem ich sehr gerne gearbeitet habe und an den ich immer gerne denken werde.

" Heißt: Hoeneß verabschiedet Nübel – und macht den Abgang damit als erster VfB-Verantwortlicher öffentlich. Der Stuttgarter Coach schwärmte zum Abschied noch einmal so richtig über den deutschen Nationalspieler. Hoeneß sagte: "Er ist ein großartiger Torwart – das steht ja sowieso außer Frage. Aber er ist auch ein großartiger Mensch, der die letzten drei Jahre beim VfB sehr geprägt hat.

Von Tag eins an, als ich kam, war er auch da. Ein sehr sympathischer Mensch, der auch bei den Fans sehr beliebt war. Das kann ich auch sehr gut verstehen, weil er ein sehr feiner Kerl ist. Wenn 70.000 ,Nübel‘ schreien, er bleibt bodenständig, das ändert nichts für ihn.

" Was sich für Nübel ändern wird, ist sein neuer Arbeitgeber. Vorerst geht er zurück zu den Bayern. Dort hat er noch Vertrag bis 2029 mit einer Option um ein weiteres Jahr. Aber der Rekordmeister verkündete bereits, dass Nübel im nächsten Jahr kein Teil des Torwart-Teams sein wird und sich einen neuen Klub suchen soll.

Und so steht Nübel vor einer unsicheren Zukunft. Sicher ist dagegen, dass der VfB in der kommenden Saison mit Top-Torwart-Talent Dennis Seimen (20) plant. Der Keeper aus dem Stuttgarter Nachwuchs ist derzeit an den SC Paderborn verliehen und gilt beim VfB seit langem als Nummer 1 der Zukunft. Sportboss Wohlgemuth sagte im BILD-Interview zuletzt über Seimen: "Er ist ein hochveranlagter Torwart, der sich im Höchsttempo weiterentwickelt hat. Wir trauen ihm die Champions League zu.





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