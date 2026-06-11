VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: Laurin Ulrich bleibt oder wechselt?

Der VfB Stuttgart muss für Laurin Ulrich eine Entscheidung treffen: Verlängern oder verkaufen? Der Dribbelkünstler hat in der zweiten Liga überzeugt und ist bereits von einigen Bundesliga-Klubs ins Visier genommen.

Als Leihspieler beim Zweitligist en 1. FC Magdeburg sorgte Laurin Ulrich (21) in der abgelaufenen Saison für Furore. Jetzt muss der VfB beim Talent eine Entscheidung treffen: Verlängern oder verkaufen?

In Stuttgart hatte Ulrich kaum Chancen auf Spielpraxis. An der Elbe blühte er richtig auf. Der Dribbelkünstler war absoluter Stammspieler (33 Einsätze), hatte mit je drei Toren und Vorlagen seinen Anteil am Klassenerhalt des FCM. So hat Ulrich nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht.

Wie BILD erfuhr, sind beim VfB schon erste Angebote für den Spielmacher eingegangen, welche die Schwaben allerdings umgehend abgelehnt haben. Hintergrund: Die Angebote waren für den VfB deutlich zu niedrig, der Champions-League-Teilnehmer will für sein Top-Talent mindestens eine Ablöse im siebenstelligen Bereich kassieren. Dazu passt: Nach BILD-Infos ist der FC Magdeburg durchaus bereit, für Ulrich finanziell bis an die Schmerzgrenze zu gehen. Der gebürtige Schwabe hatte in Interviews immer wieder betont, wie wohl er sich dort fühlt.

Doch die Konkurrenz ist groß. Einige Klubs aus der ersten und zweiten Liga haben Ulrich auf dem Zettel, darunter auch der FC Augsburg. Richtig konkret ist das Interesse der Fuggerstädter aktuell aber nicht. Stellunghalt: Ulrich noch bis Juni 2027 unter Vertrag.

Sollte der Bundesligist eine erneute Leihe anstreben, müsste das Arbeitspapier zunächst um mindestens ein Jahr verlängert werden. Danach sieht es aktuell nicht aus, die Wege dürften sich im Sommer wohl trennen. Im Hinblick auf die Champions League möchte der VfB seinen Kader in der Spitze verstärken. Bislang hat Trainer Sebastian Hoeneß (43) keine Verwendung für Ulrich gefunden.

Fraglich, ob sich das nach einer guten Saison in der zweiten Liga geändert hat..





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