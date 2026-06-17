VfB-Trikot-Leak sorgt für Aufruhr: Fans diskutieren hitzig über neuen Look

Ein geleaktes Foto des mutmaßlichen VfB-Trikots 2026/27 erhitzt die Gemüter. Besonders die neuen Ärmel mit rotem Farbverlauf sorgen für Kontroversen. JAKO schweigt, während die Fans auf Social Media diskutieren.

Seit Jahrzehnten ist das weiße Trikot mit dem roten Brustring das Markenzeichen des VfB Stuttgart. Ein zeitloser Klassiker, möchte man meinen. Doch ein kürzlich auf Social Media aufgetauchtes Leak des vermeintlichen Trikot s für die Saison 2026/27 sorgt für hitzige Diskussionen unter den Fans.

Am Dienstag verbreitete sich auf der Plattform X ein Foto, das angeblich ein Fotoshooting des Ausrüsters JAKO in Stuttgart zeigt. Darauf posieren zwei Models in dem neuen Design. Auf Nachfrage von BILD reagierte das Unternehmen aus Hohenlohe lediglich mit einem knappen Kein Kommentar. Offiziell vorgestellt wurde das Trikot noch nicht, aber die Spekulationen brodeln.

Besonders die Ärmel des Trikots sorgen für gemischte Gefühle. Das Rot des Brustrings läuft dort langsam in Richtung der Schultern aus, ein neues Detail, das bei den Anhängern des Vereins für Aufregung sorgt. Während das Grunddesign mit der weißen Farbe und dem roten Ring an die Vorgängermodelle erinnert, ist dieser Farbverlauf eine deutliche Abweichung. In den sozialen Netzwerken wird heftig diskutiert.

Der Nutzer brustringblog kommentierte sarkastisch: Ich habe gerade Donald Trump angerufen, damit er die Straße von Hormuz schließt und uns dieses Teil erspart bleibt. Ein anderer User, Fritz0609, wandte sich direkt an JAKO: Come on JAKO, you can do better - frei übersetzt: Kommt schon, JAKO, das könnt ihr besser. Die Kritik zeigt, wie emotional das Thema Trikotdesign für viele Fans ist. Die Diskussion um neue Trikots ist beim VfB Stuttgart nichts Neues.

Seit der Saison 2019/20 ist JAKO der Ausrüster des Vereins und hat immer wieder Designänderungen vorgenommen, die mal mehr, mal weniger gut ankamen. Der aktuelle Leak, den BILD mithilfe von KI nachgebildet hat, zeigt ein Shirt, das auf den ersten Blick schlicht wirkt, aber durch die besonderen Ärmel auffällt. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist ebenfalls interessant: JAKO ließ verlauten, dass die Produktion planmäßig laufe, ohne weitere Details zum neuen Trikot zu nennen.

Weder der Verein noch der Ausrüster haben offiziell bestätigt, ob das geleakte Design tatsächlich das endgültige ist. Dies lässt Raum für Spekulationen und hält die Diskussion am Köcheln. Die Bedeutung des Trikots für die Identität eines Vereins kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es ist mehr als nur ein Kleidungsstück - es ist Symbol für Zugehörigkeit und Tradition.

Die weiße Farbe und der rote Brustring stehen für die Vereinsfarben des VfB und sind tief in der Clubgeschichte verwurzelt. Jede Änderung wird daher genau beäugt. Dass die Fans nun hitzig über den neuen Look debattieren, ist Ausdruck ihrer Leidenschaft. Während einige das frische Design begrüßen und als modernen Schritt sehen, lehnen andere es vehement ab, weil es ihrer Meinung nach zu weit vom traditionellen Erscheinungsbild abweicht.

Die Debatte zeigt, wie sehr die Fans mit ihrem Verein mitfiebern - im wahrsten Sinne des Wortes. Bis zur offiziellen Vorstellung des Trikots wird die Gerüchteküche weiter brodeln. JAKO und der VfB Stuttgart halten sich bedeckt, was die Spannung zusätzlich erhöht. Fest steht: Egal wie das endgültige Design aussehen wird, die Reaktionen der Fans werden garantiert nicht ausbleiben.

Das Leak hat bereits gezeigt, wie emotional das Thema ist. Es bleibt abzuwarten, ob der Sportartikelhersteller auf die Kritik eingehen und vielleicht noch Anpassungen vornehmen wird. Bis dahin können die Anhänger weiter diskutieren und sich ein Bild von dem möglichen neuen Look machen - auch wenn dieser noch nicht offiziell bestätigt ist. Die Vorfreude auf die kommende Saison ist jedenfalls geweckt





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