Die U19 des VfB Stuttgart gewinnt mit 3:0 bei Inter Mailand in der Youth League. Tore durch Kenmoe, Yigit und Redzepi bereiten die Profis vor dem Spiel im San Siro vor.

Die U19 des VfB Stuttgart hat ein herausragendes Ergebnis im internationalen Wettbewerb erzielt und Inter Mailand mit 3:0 besiegt. Das Spiel in der Youth League endete nach einer durchweg dominanten Leistung der Jugendmannschaft klar im Sinne des VfB. Der Sieg stellt eine ideale Vorbereitung für das anstehende Spiel der Profis dar, die am selben Abend im San Siro gefordert sind.

Blitzstart durch Kenmoe und Yigit

Bei strömendem Regen auf dem Kunstrasen im Konami-Trainingscenter startete die VfB-Mannschaft von Beginn an auf hohem Betriebstemperatur. Brayann Kenmoe erzielte nach 15 Minuten das erste Tor. Sekundenfolgte Ertugrul Yigit zum 2:0. Die Führung hielt bis zur Halbzeitpause, bevor der VfB das Spiel in der zweiten Halbzeit weiter kontrollierte.

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Redzepi festigt Führung im San Siro

Enis Redzepi schloss nach einer Stunde Spielzeit einen Angriff über die gesamte Spielfeldlänge ab. Er verwandelte den Ball zum 3:0. Der Kosovare feierte das Tor mit einem CR7-Jubel. Inter Mailand versuchte im Anschluss noch zu kontern, scheiterte jedoch an der defensive Disziplin des VfB.

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Rathgeb lobt Reife und mentale Stärke

VfB-Trainer Tobias Rathgeb betonte die Schlüsselfaktoren für den Sieg. Er nannte die frühe Führung und die defensive Stabilität entscheidend. Trotz Provokationen der italienischen Spieler blieb die VfB-Mannschaft ruhig. Rathgeb hob die mentale Stärke und die gefundenen fußballerischen Lösungen hervor.

Ausblick auf Playoff-Qualifikation

Nach dem Sieg bei Inter hat die U19 am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Lille die Kontrolle über das eigene Geschick. Das Spiel gegen Lille findet am 9.12. statt. Mit sieben Punkten aus vier Spielen steht der VfB gut da. Ein Sieg sichert den Einzug in die Playoffs.