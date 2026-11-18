Der VFC Plauen zieht im Sachsenpokal-Viertelfinale gegen den Titelverteidiger 1. FC Lokomotive Leipzig ein. Das Losungsergebnis für Ostern 2027 löste kurzzeitig Verwirrung aus.

Der Verein VFC Plauen hat im sächsischen Landespokal ein markantes Viertelfinal-Los gezogen. Die Begegnung steht für Ostern 2027 im Kalender und führt die Oberliga-Mannschaft in die Hauptstadt zu Leipzig. Der Gegner ist der 1. FC Lokomotive Leipzig, der die Trophäe in den beiden Vorjahren gewonnen hat.

Pokallosung: VFC Plauen empfängt Lok Leipzig

Die Spielstätte für dieses Duell ist das Vogtlandstadion in Plauen. Der VFC Plauen möchte die Begegnung als echtes Fußballfest gestalten. Der Verein hofft auf ein volles Stadion und eine stürmische Atmosphäre vor heimischer Kulisse. Das Los hat in der Vogtländer Stadt für große Begeisterung gesorgt.

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Soziale Medien: Jahreszahl korrigiert nach Fehler

Die Bekanntgabe des Losergebnisses verlief nicht völlig reibungslos in den digitalen Kanälen. Der Verein VFC Plauen veröffentlichte zunächst einen Beitrag, der ein Jahr falsch angab. Fans und Kommentatoren wiesen darauf hin, dass das Datum nicht stimmen konnte.

Kurz darauf reagierte der Klub und entfernte die fehlerhafte Information. Man korrigierte den Text direkt auf dem Profil. Die Fassung lautete nun: Im Viertelfinale des Sachsenpokals empfangen wir den 1. FC Lokomotive Leipzig im heimischen Vogtlandstadion. Diese Korrektur geschah schnell und galant.

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Titelverteidiger Lok Leipzig sucht Revanche

Der 1. FC Lokomotive Leipzig ist der aktuelle Titelinhaber des Wettbewerbs. Der Verein holte den Pokal in den zwei Jahren zuvor. Das bedeutet, die Leipziger wollen den Titel verteidigen. Der VFC Plauen hat diese Ambition klar zur Kenntnis genommen.

Klar ist, dass sich Lok den Pokalsieg in dieser Saison zum Ziel gesetzt hat. Klappt das, wäre man in der Tat wieder Titelverteidiger. Für den VFC Plauen ist dies die Chance, den Meister aus der Hauptstadt zu Hause zu stoppen.

Oberliga Süd: Keine Aufstiegspläne aber Pokal-Feuer

Die Saison des VFC Plauen in der Oberliga Süd läuft nicht nach Wunsch. Die Mannschaft schwimmt im Mittelfeld mit, ohne wirkliche Chance auf Meisterschaft und Aufstieg. Die sportliche Lage im Tabellenmittelfeld ist stabil, aber ambitionierte Ziele sind nicht mehr erreichbar.

Umso mehr freute man sich über das Los im sächsischen Landespokal. Der Pokalwettbewerb bietet die letzte Möglichkeit für Ruhm und Ehre in der Saison. Die Spannung vor dem Duell ist hoch, da beide Teams unterschiedliche Motivationen mitbringen. Der VFC will den Titelverteidiger besiegen und die Geschichte schreiben.