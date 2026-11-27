Der VfL Bochum sichert sich den dritten Sieg im vierten Spiel durch Tore von Hofmann und Taz. Nürnberg verliert das zweite Mal in Folge und rutscht zurück.

Der VfL Bochum hat das Spiel beim 1. FC Nürnberg deutlich für sich entschieden und damit seine positive Trendwende im laufenden Zweitliga-Sommerfortsetzung bestätigt. Das Team von Trainer Miroslav Klose triumphierte am Freitagabend mit einem klaren 2:0-Erfolg (0:0) und feierte damit den dritten Sieg im vierten Saisonspiel. Diese Leistung distanziert den Westklub deutlich von den Abstiegsrängen und markiert einen wichtigen Schritt zurück ins sichere Mittelfeld der Tabelle.

Entscheidende Tore nach der Pause

Die Entscheidung fiel in der Schlussphase, als Bochum seine Tödlichkeit unter Beweis stellte. Philipp Hofmann und Berkan Taz erzielten die Treffer zum Endstand. Hofmann traf zum 2:0 in der 81. Minute per Kopf, wenige Minuten später legte Berkan Taz mit einem Tor in der Nachspielzeit bei der 90.+4-Minute nach. Durch diese beiden späten Treffer hat sich Bochum vorerst von der direkten Abstiegszone verabschiedet und sich gleichzeitig den Vorsprung auf den Tabellenachten Darmstadt 98 ausgebaut.

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Die Westfalen sind nun fünf Punkte von den Lilien entfernt, die nach ihrer sechsten Niederlage im sechsten Auswärtsspiel weiterhin auf dem Relegationsplatz verharren. Der Kontrast zwischen dem sich stabilisierenden Bochum und der kriselnden Heimmannschaft war im weiteren Verlauf des Spiels nicht zu übersehen. Nürnberg verliert bereits das zweite Spiel in Folge und könnte im Laufe des Wochenendes von einem möglichen Aufstiegsplatz abrutschen.

Klose und Bochum starten erfolgreich

Für den VfL Bochum stellt dieser Sieg einen wichtigen Kontrast zur jüngeren Vergangenheit dar. Nach der Pleite gegen St. Pauli konnte man nun endlich die Serie stoppen und zeigt sich offensiv effizienter als in den Vorspielen. Trainer Miroslav Klose hat sein Team gut in die Saison gestartet, wobei das Auftaktspiel beim Bundesligisten noch verloren ging. Die folgende Partie gegen den 1. FC Nürnberg diente als wichtiger Beweis für die Entwicklung.

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Bochum hatte mit einem sehr tempoarmen und ideenlosen Anfang zu kämpfen. Die 20.000 Zuschauer im Ruhrstadion sangen gegen die Kälte und die Langeweile an, als fast eine halbe Stunde keine nennenswerten Tore entstehen wollten. Die größte Chance der ersten Halbzeit ging von Sean Klaiber ab, dessen Lattenschuss in der 29. Minute nur knapp daneben ging. Torhüter Timo Horn musste in der 41. Minute nach einer scharfen Flanke von Noah Weißhaupt eingreifen.

Kurz vor der Pause stellte sich zudem Marco Richter mit einem abgefälschten Schuss in Szene, bei dem sich Horn strecken musste. Nach dem Wiederanpfiff bemühte sich Bochum um mehr Druck. Koji Miyoshi prüfte den Darmstädter Schlussmann Marcel Schuhen in der 50. Minute. Die größte Torchance des Spiels bot jedoch Darmstadts Milan Smit, der in der 74. Minute gegen Horn scheiterte. Bochum nutzte seine Chancen effizienter als der Gegner.

Nürnberg kämpft gegen Defensivprobleme

Beim 1. FC Nürnberg war die Stimmung im Stadion angespannt, nachdem man bereits zuvor verloren hatte. Patrick Mainka, Budu Siwsiwadse und Jan Schöppner erzielten die Tore für die Franken. Nürnberg hatte zwischenzeitlich das 1:1 durch ein Eigentor von Marcel Costly (39.) erzielt. Das 0:1 fiel jedoch nach einer umstrittenen Ecke. Mainka traf per Kopf, worüber Klose sich vergebens beschwerte, da es seiner Ansicht nach Abstoß hätte geben müssen.

Nürnberg hielt sich mit diesem Schiedsrichterentscheid nicht lange auf und drängte erfolgreich auf den Ausgleich. In Heidenheim war die Mannschaft weitgehend spielbestimmend, leistete sich aber immer wieder Aussetzer in der Defensive. Nach der Pause blieben die Franken überlegen und erspielten sich mehrere Chancen. Die FCH-Defensive war aufmerksam, während die Nürnberger Abwehr Schwächen zeigte.

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Budu Siwsiwadse traf aus dem Gewühl zum 2:1, unmittelbar darauf legte Jan Schöppner das 3:1 nach. Nürnberg traf in der Folge noch zweimal die Latte und rannte bis zum Schluss an. Doch die Tormühen reichten nicht mehr für den Anschluss. Das Spiel zeigte, dass Nürnberg noch an der Konstanz feilen muss, um die Abstiegsspirale zu durchbrechen und sich wieder nach vorne zu orientieren.