VfL Bochum besiegt Borussia Dortmund mit 2:0

Der VfL Bochum deklassiert Borussia Dortmund mit einem 2:0-Sieg im Vonovia-Ruhrstadion und verlässt damit für eine Nacht den letzten Tabellenplatz.

Der VfL Bochum 1848 und Borussia Dortmund lieferten sich am 22. Bundesliga -Spieltag ein packendes Duell im Vonovia-Ruhrstadion. Am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr setzte sich der VfL mit einem verdienten 2:0- Sieg gegen die enttäuschende Dortmunder Mannschaft durch. Die Gastgeber gingen durch einen Doppelschlag von Masouras in der 33. und 35. Minute des ersten Durchgangs in Führung.

Diese Führung brachten die Bochumer souverän in die zweite Halbzeit und konnten die Dortmunder Angriffe erfolgreich abwehren. Kurz vor der Halbzeit hatte Guirassy für Borussia Dortmund die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, verpasste diesen jedoch. Nach dem Seitenwechsel kamen die Bochumer zu einigen guten Torchancen durch Holtmann in der 61. sowie Masouras in der 69. Minute, konnten den dritten Treffer allerdings nicht erzielen. Borussia Dortmund bleibt mit diesem Ergebnis weiterhin auf dem elften Rang der Tabelle und kann die Patzer von Leipzig und Stuttgart nicht ausnutzen. Der VfL Bochum verlässt durch den dritten Saisonsieg zumindest für eine Nacht den letzten Tabellenplatz





