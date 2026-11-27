VfL Bochum gewinnt mit Philipp Hofmann und Berkan Taz gegen Darmstadt 98, hält Heimserie und sieht sich auf DFB-Pokal gegen Augsburg vor.

Der VfL Bochum hat am Freitagabend ein spannendes Duell gegen den SV Darmstadt 98 mit einem 2:0-Sieg beendet und seine herausragende Heimserie fortgesetzt. Trotz minuskalter Temperaturen und eines lange Zeit zähen Spiels sicherten sich die Gäste aus dem Ruhrgebiet die drei Punkte und blieben im vierten Heimspiel in Folge ungeschlagen. Trainer Uwe Rösler zeigte sich trotz der körperlichen Anstrengung und der Wetterbedingungen konzentriert, da sein Team die Herausforderung gegen den Tabellenfünfzehnten der zweiten Liga annahm. Die Stimmung im Stadion war anfänglich von einer gewissen Enttäuschung geprägt, da das erhoffte packende Duell lange Zeit ausblieb.

Späte Tore entscheiden das knappe Duell

Die entscheidenden Momente des Spiels ereigneten sich erst in der Schlussphase, als der VfL Bochum seine Überlegenheit ausspielen konnte. Philipp Hofmann, der als Sturmankündigung genannt wird, erzielte in der 82. Minute per Kopfball die wichtige Führung. Nur wenige Minuten später sorgte Berkan Taz für den endgültigen Sieg, der nach einem schnellen Konter in der Nachspielzeit, genauer in der dritten Minute der Verlängerung, den Deckel auf das Ergebnis aufmachte. Diese späten Treffer retteten den VfL Bochum vor einer möglicherweise unnötigen Pointe und sicherten die wichtige Heimstatistik, die für die moralische Unterstützung der Fans entscheidend war.

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Torwart Timo Horn hält die Defensive stabil

Torhüter Timo Horn war mit zahlreichen spektakulären Reflexen der wichtigste Akteur für die Bochumer Defensive. Bereits im ersten Durchgang zeigte er seine Klasse, als er Distanzschüsse von Noah Weishaupt in der 41. Minute und von Marco Richter in der 45. Minute parieren konnte. Ein weiterer Treffer des Gegners durch Sean Klaiber traf kurz vorher nur die Latte aus 16 Metern Entfernung. Auch nach der Pause blieb Horn der stabilisierende Faktor, der die Darmstädter Angreifer wie Milan Smit in der 74. Minute von der Torentfernung abhielt, als dieser die Kugel aus drei Metern Entfernung nicht ins Netz brachte.

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Trainer lobt Teamgeist trotz schwacher Phasen

Trainer Uwe Rösler bewertete die Leistung seines Teams nach dem Spiel als solide, wenn auch nicht immer überzeugend. Der VfL Bochum führte das Spiel lange Zeit eher kontrollierend und wenig herzerwärmend für die frierenden Zuschauer vor 20.239 Fans. Rösler betonte jedoch, dass die Mannschaft die nötige Disziplin zeigte, um das Ergebnis nicht mehr hergeben zu müssen. Besonders der Einsatz von Joker Mansour Ouro-Tagba wurde hervorgehoben, der zwar in der 88. Minute aus kürzester Distanz scheiterte, aber insgesamt Druck auf die Darmstädter Verteidigung ausübte.

Vorbereitung auf das DFB-Pokal-Auftakt-Duell

Nun blickt der VfL Bochum direkt auf das nächste Highlight im Kalender, das am kommenden Mittwoch, den 2. Dezember, um 20:45 Uhr stattfindet. Das Achtelfinal-Duell im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg erwartet das Team im Ruhrstadion. Die Mannschaft möchte die positive Heimserie unbedingt fortsetzen und nach dem Sieg gegen Mainz den zweiten Bundesligisten aus dem Pokal wischen. Die Vorbereitung auf dieses schwere Duell beginnt sofort, wobei die aktuelle Formkurve und die mentale Stärke der Spieler entscheidend sein werden, um auch gegen einen stark besetzten Gegner zu bestehen.