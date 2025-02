VfL Bochum gegen Borussia Dortmund: Kampf gegen die schwächelnden Giganten

Der VfL Bochum empfängt Borussia Dortmund in einem Bundesliga-Duell, das beide Mannschaften mit defensiven Problemen und schwächsten Saisons in den letzten Jahren angehen. Kann Bochum die lange Niederlagenserie gegen Dortmund beenden?

Der VfL Bochum 1848 empfängt heute Borussia Dortmund . BVB-Trainer Niko Kovac nimmt eine Veränderung in der Startelf gegenüber dem Spiel bei Sport ing vor. Der Abwehrspieler, den der Coach noch aus seiner Zeit als Trainer des FC Bayern kennt, wird den gesperrten Julian Ryerson auf der rechten Abwehrseite ersetzen. Für Süle ist es der erste Startelfeinsatz für den BVB seit Anfang Dezember. Damit lässt Kovac seinen Worten Taten folgen.

Auf seiner Antrittspressekonferenz hatte er betont, auf Süle große Stücke zu halten. Ansonsten läuft der BVB mit der Elf auf, die auch in der Champions League unter der Woche bei Sporting (3:0) erfolgreich war. \Der VfL Bochum steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn er heute im Vonovia Ruhrstadion auf Borussia Dortmund trifft. Die Bilanz der letzten Jahre spricht nicht gerade für die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking. Seit 2007 konnte der VfL in sechs Bundesliga-Heimspielen gegen den BVB keinen Sieg mehr einfahren. Besonders bemerkenswert ist, dass die letzten drei Heimspiele gegen Dortmund jeweils nach einer 1:0-Führung mit einem 1:1-Unentschieden endeten. Trotz dieser Herausforderungen schöpft Bochum Hoffnung aus der Tatsache, dass sie 82 Prozent ihrer Punkte in dieser Saison auf heimischem Boden geholt haben. Für Dieter Hecking ist das Duell gegen Borussia Dortmund von besonderer Bedeutung. Der erfahrene Trainer konnte seit seinem DFB-Pokalsieg mit Wolfsburg 2015 keinen Pflichtspielsieg mehr gegen den BVB einfahren und verlor alle acht folgenden Partien. Dies stellt seine längste Niederlagenserie gegen einen einzelnen Klub dar. Mit nur elf Punkten nach 21 Spielen erlebt der VfL Bochum zudem seine schwächste Bundesliga-Saison. Ein Sieg gegen Dortmund könnte nicht nur die Serie von Hecking beenden, sondern auch dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf bringen. \Auch Borussia Dortmund hat in dieser Saison mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Mit 29 Punkten nach 21 Spielen verzeichnet der BVB seine schwächste Bundesliga-Saison seit zehn Jahren. Besonders auffällig sind die 36 Gegentore, die die Mannschaft von Niko Kovac bisher kassiert hat – ein negativer Höchstwert, den der Verein zuletzt in der Saison 2007/08 erreichte. Im Jahr 2025 konnte Dortmund bisher nur vier Punkte sammeln, was sie zusammen mit Hoffenheim und Heidenheim zum schwächsten Team in diesem Kalenderjahr macht. Beide Mannschaften haben in dieser Saison mit defensiven Problemen zu kämpfen. Der VfL Bochum hat die meisten gegnerischen Vertikalangriffe zugelassen und kassierte nach solchen Angriffen auch die meisten Gegentore. Borussia Dortmund steht in dieser Statistik ebenfalls schlecht da und ließ die drittmeisten Vertikalangriffe zu. Hinzu kommen Disziplinprobleme beim BVB, die sich in sechs Platzverweisen in dieser Saison widerspiegeln – ein Liga-Höchstwert. Auf Bochumer Seite fehlt Maximilian Wittek aufgrund einer Gelbsperre, was die Defensive zusätzlich schwächt. Trotz dieser Herausforderungen könnte Myron Boadu, der in der Rückrunde gleichauf mit Harry Kane der beste Torschütze ist, für Bochum den Unterschied machen





