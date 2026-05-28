VfL Bochum holt sich Daniel Hanslik

Der VfL Bochum hat sich den nächsten Neuzugang geangelt. Daniel Hanslik wechselt von Kaiserslautern in den Ruhrpott und unterschreibt einen Vertrag über 2 Jahre bis 2028.

Der VfL Bochum hat sich den nächsten Neuzugang geangelt. Daniel Hanslik (29) wechselt von Kaiserslautern in den Ruhrpott und unterschreibt einen Vertrag über 2 Jahre bis 2028.

Der Offensivspieler kommt ablösefrei und ist somit ein wichtiger Neuzugang für den Verein. Hanslik ist ein erfahrener Spieler, der in der abgelaufenen Saison auf 3 Treffer und 5 Vorlagen in 25 Ligaspielen kam. Er kann sowohl für als auch mit Torjäger Philipp Hofmann (33) spielen, was für den VfL Bochum eine wichtige Stärke ist. Der Verein braucht in der abgelaufenen Saison einen großen Umbruch, da 12 Spieler den Verein mindestens verlassen werden.

Direktor Lizenzfußball Simon Zoller (34) ist überzeugt von den Qualitäten von Hanslik und sieht ihn als einen absoluten Führungsspieler. Der Neuzugang ist sehr froh darüber, dass es geklappt hat, bei so einem Verein zu unterschreiben, und freut sich schon darauf, das erste Mal für den VfL aufzulaufen. Mit Hanslik und Taz hat der VfL jetzt zwei Neuzugänge für die Offensive. Der Verein hat jedoch immer noch großen Bedarf in der Innenverteidigung, da nur Philipp Strompf (27) nach dem 30. Juni unter Vertrag steht





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