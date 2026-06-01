VfL Bochum im Umbruch: Geschäftsführer Ilja Kaenzig über die vergangenen 12 Monate

Der VfL Bochum befindet sich im Umbruch. Geschäftsführer Ilja Kaenzig spricht über die vergangenen 12 Monate und die Pläne für die Zukunft.

Der VfL Bochum befindet sich im Umbruch . Geschäftsführer Ilja Kaenzig spricht über die vergangenen 12 Monate. Die Profis sind im Urlaub, aber bei Kaenzig ist das nicht der Fall.

Er und seine Mannschaft besprechen die Saison intern im größeren Kreis. Es wird eine schonungslose Analyse geben, und die Verantwortlichen sind sich der Fehler bewusst. Maßnahmen sind bereits eingeleitet worden, und der Auftrag ist klar: nach dem Urlaub eine neue Mannschaft auf dem Platz. Das wird herausfordernd genug.

Kaenzig ist erleichtert, dass die Saison nicht mit einem Fehlstart begonnen hat. Der Punkt gegen Bielefeld war Gold wert, und die Siege gegen Braunschweig und Fürth haben eine Last abgefallen. Jetzt wollen die Bochumer nach vorn schauen und endlich mal wieder eine Saison ohne Fehlstart erleben. Kevin Vogt sollte ein Anführer werden, aber eine Knieverletzung machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Er beendete seine Karriere vorzeitig, trotz Vertrag bis 2027. Der vergangene Transfersommer lief bescheiden, aber Kaenzig hält es nicht für einen Fehler, Leihspieler zu verpflichten, die dem Klub eine Qualität geben. Die gekauften Spieler haben unterschiedlich funktioniert, aber die Jungs, die sie ausgeliehen haben, haben geholfen. Eine Erkenntnis ist, dass man keine guten Spieler braucht, sondern gute Transfers.

Das ist für Kaenzig ein klarer Unterschied. Cajetan Lenz war einer der wenigen Lichtblicke beim VfL Bochum, aber er wechselt für 10 Mio. Euro zur TSG Hoffenheim. Das Budget wird nicht mehr so hoch sein wie in der vergangenen Saison, und das liegt auch an dem Fernsehgeld.

Wir wissen noch nicht, ob wir wieder so viele junge deutsche Spieler zum Spielen bringen werden, die uns in der aktuellen Nachwuchssäule rund 2,5 Mio. Euro eingebracht haben. Wichtig ist, dass wir eine Mannschaft formen. Das ist uns in dieser Saison leider zu spät gelungen.

Der VfL hat in seiner Geschichte fast nie Ablöse bezahlt, aber das können wir nur, wenn wir selbst Transfererlöse generieren. Wir müssen jedes Jahr rund 8 Mio. Euro an Erlösen einnehmen, wenn man im Benchmark mit vergleichbaren Klubs mithalten will. Wir müssen nachziehen.

Nur so haben wir die Chance, uns wieder in der Bundesliga zu etablieren





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