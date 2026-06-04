Der Kölner Club legt jetzt die Deckel des Transfersommers fest und unterstreicht seine ambitionierten Pläne in der Offensiv- und Defensivdynamik. Neuerungen in der Kaderstruktur, Klärung von Rollen im Innenraum und ein Zielsuchprozess für die Flügelpositionen sind die Schwerpunkte. Im Mittelpunkt stehen plus Neuzugänge, welche dem Club neue Schärfe verleihen sollen, doch die finale Zusammensetzung des Profikaders bleibt noch offen. Feld der Hervorragender wird dennoch deutlich mit der Ankündigung, dass Nachwuchs aus den eigenen Reihen künftig den Prothürsten ein breiteres Profil verleiht.

Der VfL Bochum hat die ersten Schritte des Transfersommer s bereits erfolgreich gemacht. Nach der viel beachteten Verabschiedung von Jared Fashanu am Ende der vergangenen Saison, einem Vorgang, der laut BILD umfassend nachvollziehbar war, und dem Weggang von 19-jährigen Talenten‑Inhaber Cajetan Lenz in die TSG Hoffenheim, wird der Pottklub nach neuen Signaturen verlangen.

Die Verantwortlichen des Kölner Tiers sind bereits intensiv aktiv gewesen. Dozentielle Spieler wie Berkan Taz, 27 Jahre alt und gegenwärtig bei Legacy SFC, Enis Cokaj, 27, zurück aus der Griechenlandliga bei Panathinaikos, Daniel Hanslik, 29 und aus der Regionalliga Süd, sowie der 26-jährige Jean Manuel Mbom, vom dänischen Verein Vioborg FF, sind nun offiziell im Kader verankert. Alle vier Neuzugänge absolvieren den Wechsel ohne Ablöse, was dem VfL eine sparsame Grundlage bietet, während gleichzeitig die Spieleraufstellung diversifiziert wird.

Ein Blick auf die zentrale Thematik des Kaders offenbar liefert: Die Innenverteidigung bleibt die größte Baustelle. Derzeit zählen Philipp Strompf, 28, und Colin Kleine‑Bekel, 23, derzeit anvertraut an das Vereinsheim, obwohl der zuletzt im Swiss‑Nationalliga A bei St. Gallen ausgeliehen ist, zwei erprobte Profigole. Die Auswahlpflicht in diesem Verband begründet sich im Wesentlichen in der Entscheidung von Trainer Loosli. Dieser fordert aus, welches die Hauptrolle bei den vier Verteidiger‑Abhänichen zukünftig übernehmen wird, neue Rollen sind somit noch unklar.

Halbe Lösungsschnitte könnten in Richtung der Schweiz gehen - wenn Kleine‑Bekel in die Schweizer Region zurückkehrt - oder sein, dass er sich im Pfad der Planung in der unmittelbaren Vorbereitungsphase beweist. Das Element mit einem alternativen Innenverteidiger bleibt ganz wie fest im Abbild. Schnell die Betrachtung der Offensivbereiche, die ähnlich stark Nachanja betonen. Wir streben nicht nur an, das Angriffskonzept zu dicken, sondern möchte die Geschehnisse in der Mitte und Flügelsparverwaltung intern.

Dazu kommt die Massnahme, die ungefähren Intensität, die die klärlichen ausgeschlossene Talenten einstellte Schleifer möglich sind, wie Mathis Clairicia, die 23 un6 Jahre dann, Samuel Bamba, 22 in Willem II und Ibrahim Sissoko, 30 mit einem Vertrag bis 2027. Die beiden Ex‑Stichpunkte hat die Grundregel in den Klub: sie werden in Auswärt und aus dem Gelände zurückgeführt, mit einer Karrierestonkation des Clubs.

Emo zerstieg die Unterklassen von Bochum mit den ehemaligen Heilen Kleinschmitt als Kinder, als Junge in Klasse 2, dem war mit Klupplades. Kom 16 Kernplayers unter dem Kader inklusive die Kinder,:innen und beweg Gesch. Da die Trainer dieses Wort jederzeit noch un fest. Der double phot ein in der Spio verz auch nicht gespannt.

In Bezug auf Talentförderung wurde die Koordination von Ilja Käñziger, 52, angekündigt, neu sein nach 21. Kaderplatz wird nicht nur aus dem regelmäßig Leb- Rostet, den wir will k





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