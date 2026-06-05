VfL Bochum setzt auf erfahrene Achse und flexible Spieler für den Neuaufbau

Nach dem Bundesliga-Abstieg bastelt der VfL Bochum an einem schlankeren Kader. Klub setzt auf vielseitige Spieler und eine erfahrene Achse um den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.

Der VfL Bochum, nach dem Abstieg aus der Bundesliga, befindet sich im Umbruch. In der zurückliegenden Saison hatte man knapp den Klassenerhalt geschafft, was die sportliche Leitung zu einem grundlegenden Kaderumbau veranlasst.

Bisher verließen bereits zwölf Spieler den Verein, weitere Abgänge sind geplant. Gleichzeitig wurden vier Neuzugänge vorgestellt. Hinter dieser Strategie steht die bewusste Entscheidung, den Kader zu verkleinern und nicht große Ablösesummen zu investieren. Man sucht vielmehr nach vielseitig einsetzbaren Spielern, die flexibel auf mehreren Positionen agieren können.

Als Vorbild dienen dabei die Aufstiegsmannschaften vergangener Jahre, insbesondere die von Schalke 04, die mit erfahrenen Führungsspielern wie Loris Karius, Nikola Katic, Timo Becker und Kenan Karaman eine stabile Achse bildeten, an der sich junge Talente orientieren konnten. Beim VfL sollen ähnlich erfahrene Akteure wie Timo Horn, Maxi Wittek, Gerrit Holtmann und Philipp Hofmann diese Rolle übernehmen. Gemeinsam mit den Neuzugängen und Nachwuchsspielern wie Darnell Keumo oder Kacper Koscierski erhofft man sich einen vergleichbaren positiven Effekt.

Cheftrainer Uwe Rösler steht vor der Aufgabe, aus dem neu zusammengestellten Kader schnell eine funktionierende Mannschaft zu formen. Dabei kommt ihm zugute, dass die Vereinsführung bei Transfers großen Wert auf die Passgenauigkeit zum Verein und zur DNA des VfL Bochum legt. Der Kader wird also schmaler, aber mit dem Ziel, mehr Qualität und mentale Stärke zu erreichen, um den direkten Wiederaufstieg anzustreben





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