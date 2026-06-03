VfL Bochum verpflichtet Jean-Manuel Mbom als Rechtsverteidiger

Der VfL Bochum hat mit Jean-Manuel Mbom einen ablösefreien Rechtsverteidiger von Viborg FF verpflichtet. Der 26-Jährige unterschreibt bis 2029 und soll mit seiner Flexibilität die Defensive verstärken.

Der VfL Bochum hat erneut auf dem Transfer markt zugeschlagen und den Abgang von Leandro Morgalla kompensiert. Der 21-jährige Deutsche kehrte nach Salzburg zurück, wodurch eine Lücke auf der rechten Abwehrposition entstand.

Nun wurde mit Jean-Manuel Mbom ein geeigneter Nachfolger gefunden. Der 26-jährige Verteidiger wechselt ablösefrei vom dänischen Club Viborg FF nach Bochum und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Mbom ist kein Unbekannter im deutschen Fußball, denn er durchlief die Nachwuchsabteilungen von Werder Bremen und absolvierte fünf Länderspiele für die deutsche U21-Auswahl. Seine jüngste Station war Dänemark, wo er in der abgelaufenen Saison 31 Ligaspiele bestritt und an vier Toren beteiligt war.

Mit dieser Verpflichtung reagiert der VfL auf den personellen Aderlass in der Defensive. Neben Mbom hat der Verein bereits drei weitere externe Neuzugänge verzeichnen können: Enis Cokaj von Panathinaikos Athen, Daniel Hanslik von 1. FC Kaiserslautern sowie Berkan Taz, der vom SC Verl kam. Auch diese Transfers waren ohne Ablöse, was angesichts des begrenzten Budgets des Revierclubs eine wichtige Rolle spielt.

Ein Hauptargument für Mbom ist seine taktische Flexibilität. Er kann nicht nur die rechte Verteidigerposition besetzen, sondern auch auf beiden Flügeln sowie im zentralen Mittelfeld agieren. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es Trainer Thomas Letsch, verschiedene Systeme zu spielen und auf Verletzungen oder Sperren flexibel zu reagieren. Auf der rechten Abwehrseite wird Mbom jedoch direkt mit Oliver Olsen und dem jungen Kacper Koscierski konkurrieren müssen.

Olsen etablierte sich in der letzten Saison als Stammspieler, während Koscierski aus der eigenen Jugend kommt und den Durchbruch sucht. Mbom bringt jedoch die Erfahrung aus drei Jahren im europäischen Ausland mit, was ihm einen Vorteil verschaffen könnte. Seine Spielweise wird als offensivstark und ballsicher beschrieben, was gut zum pressingorientierten Ansatz des VfL passt. Trotz der Verstärkung auf der rechten Seite bleibt die Innenverteidigung die größte Baustelle im Kader.

Nach BILD-Informationen steht der 18-jährige Ahmed Hadzimujovic auf der Liste der Bochumer. Der 1,90 Meter große Serbe spielt aktuell bei Novi Pazar in der heimischen Liga und gilt als großes Talent.

Allerdings ist ein Transfer aufgrund mehrerer konkurrierender Interessen und einer potenziellen Ablösesumme schwierig. Der VfL verfügt nur über begrenzte finanzielle Mittel, weshalb ablösefreie Transfers im Vordergrund stehen. Daher wird für die vakante Position in der Abwehrzentrale voraussichtlich noch nach weiteren kostengünstigen Alternativen gesucht. Es bleibt abzuwarten, ob der Klub noch vor Saisonbeginn einen进一步 Verstärkungen präsentieren kann, um die Defensive nachhaltig zu stabilisieren.

Die bisherige Transferbilanz des VfL zeigt jedoch, dass der Verein konsequent und zielgerichtet handelt, um den Kader schlank und konkurrenzfähig zu halten





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