VfL Borussia Mönchengladbach: Joe Scally verdrängt Yukhym Konoplia

Joe Scally hat sich bei Gladbach zur festen Größe entwickelt. Trainer Blessin lobt seine Offensive, während Manager Schröder über einen Verkauf nachdenkt, da Yukhym Konoplia enttäuscht.

Im Kader von Borussia Mönchengladbach hat sich eine bemerkenswerte Umkehrung der Erwartungen vollzogen. Der Ukrainer Yukhym Konoplia gilt aktuell als der größte Verlierer der aktuellen Saison. Der 27-Jährige wurde vor Beginn der Spielzeit als teurer Königstransfer vom ukrainischen Dauergast im europäischen Wettbewerb, Schachtjor Donezk, verpflichtet. Trotz seiner hochkarätigen Vorgeschichte struggle er momentan massiv mit der Integration in die ersteElf.

Verletzung und Rolle als Ersatzbankmann

Die Probleme für Konoplia begannen bereits früh. Er zog sich in der Saisonvorbereitung einen Innenbandriss am Knie zu. Obwohl der rechte Schienenspieler von seiner physischen Genesung längst wieder fit ist, sieht seine sportliche Perspektive düster aus. Beim letzten Auswärtsspiel mit einem 1:3 in Hamburg saß er erneut die kompletten 90 Minuten auf der Bank.

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Der direkte Konkurrent um den Platz, der US-Amerikaner Joe Scally, hat sich in dieser Situation als unüberwindbare Hürde erwiesen. Scally steht dem Ukrainer momentan chancenlos gegenüber. Die statistischen Daten belegen die Distanz deutlich: Konoplia stand in den bisherigen fünf Spielen im Kader, durfte aber lediglich einmal in Stuttgart bei einem 3:2- Sieg für insgesamt 20 Minuten eingewechselt werden.

Scallys überraschende Transformation

Die Situation um Joe Scally (23) ist besonders faszinierend, da seine Abwärtsentwicklung im Sommer eigentlich unvermeidbar schien. Eigentlich sollte der Linksfuß den Klub verlassen, da sein Vertrag zum Saisonende ausläuft. Die Erwartungen an seinen Auftritt waren aufgrund dieser nahenden Transferablöse gering.

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Doch Scally hat sich mit einer viel aggressiveren und offeneren Spielweise als unter dem Vorgänger Eugen Polanski (40) unverzichtbar gemacht. Seine offensive Ausrichtung hat sich als Gold wert erwiesen. Der 23-Jährige ist mit vier Toren und einer Torvorlage plötzlich zum Top-Scorer der Borussia aufgestiegen. Seit seinem Wechsel vor fünf Jahren für 1,8 Millionen Euro aus New York durchläuft er aktuell die beste Phase seiner gesamten Profikarriere.

Trainerlob und verpasste Chancen

Trainer Alexander Blessin (53) hat den Wandel des Spielers klar erkannt und ihn liebevoll "Jolly" genannt. Blessin schwärmt von der hybriden Natur seiner Außenbahnspieler, die sowohl defensiv als auch offensiv belastbar sind. Er betonte ganz ehrlich, dass Joe einen exzellenten Laufstil besitzt und ihm diese offensive Rolle derzeit sehr, sehr gut tut.

Trotz der vier Treffer war nach Einschätzung des Trainers sogar noch mehr drin. Beim 0:0-Remis gegen Paderborn wurde Scally ein weiteres Tor wegen eines leichten Fouls am Keeper Nahuel Noll (23) aberkannt. Auch beim 1:3 in Hamburg vergab er in höchster Not die Riesenchance zum Ausgleich, als er aus kürzester Distanz den Gegner Sebastian Bornauw (27) nur anschoss.

Manager Schröders strategische Zwickmühle

Die aktuelle Leistung von Scally zwingt den Manager Rouven Schröder (51) zu einer schwierigen Entscheidung. Die Frage lautet nun, ob Gladbach auch in der Rückrunde auf den US-Amerikaner verzichten wird. Im Winter-Transferfenster hätte Schröder die letzte Chance, noch einmal etwas Geld für den WM-Teilnehmer zu erlösen.

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Schröder handelt bereits nach dieser Logik. In der vergangenen Saison veräußerte er den 23-jährigen Luca Netz bereits für 2,5 Millionen Euro an Nottingham Forest. Eine ähnliche Transaktion wäre mit Scally finanziell äußerst attraktiv.

Der Verkauf birgt jedoch ein erhebliches sportliches Risiko. Sollte Schröder sich für einen Verkauf entscheiden, müsste er sich möglicherweise den Vorwurf gefallen lassen, mit Scally den Klassenerhalt verkauft zu haben. Die aktuelle Formkurve des US-Amerikaners ist zu steil, um sie risikolos zu verkaufen. Die Verantwortlichen müssen nun abwägen zwischen kurzfristigen finanziellen Gewinnen und der langfristigen sportlichen Stabilität des Kaders.