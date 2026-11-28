Der VfL Gummersbach gewinnt mit 28:25 gegen den HC Erlangen. Coach Guðjón Valur Sigurðsson lobt die Teamleistung nach dem sechsten Serien-Sieg in der Bundesliga.

Der VfL Gummersbach hat sein aktuelles Bundesliga spiel gegen den HC Erlangen mit einem deutlichen 28:25-Sieg für sich entschieden. Trainer Guðjón Valur Sigurðsson zeigte sich nach dem hart erkämpften Erfolg äußerst zufrieden und drückte seine Freude über den Sieg in der ausverkauften SCHWALBE-Arena aus. Das Team aus dem Sauerland feiert damit den sechsten Erfolg in Serie in der laufenden Handball- Bundesliga -Saison.

Entscheidende Akteure im VfL Gummersbach

Miro Schluroff übernahm im Angriff eine tragende Rolle und bildete zusammen mit Kreisläufer Kristjan Horžen die zentrale Achse der Offensive. Schluroff, der in der aktuellen Handball-Bundesliga-Saison insgesamt 97 Tore in 14 Spielen erzielt hat, überzeugte auch gegen Erlangen mit seiner Präzision. Er beendete das Duell mit fünf Treffern, darunter ein verwandelter Siebenmeter, während ein weiterer Strafwurf vom Keeper des HC Erlangen, Rubens Pierre, pariert wurde.

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Schluroffs Wurfquote liegt bei beeindruckenden 62,18 Prozent, was ihn an die Spitze der Liga-Statistiken katapultiert. Zusätzlich konnte er 51 Assists verbuchen und gilt somit als einer der effektivsten Rückraum-Shooter der gesamten Liga. In der ersten Halbzeit glich er zwischenzeitlich zum 8:8 aus und traf kurz vor der Pause zum 14:11. In der 51. Minute sorgte er schließlich für das entscheidende 23:22, das die Partie nach vorn brachte.

Defensive-Stärke und Torwart-Leistung

Neben der offensiven Kraft war die Defensive im Tor der entscheidende Faktor für den Sieg. Torhüter Bertram Obling stellte mit 15 Paraden eine enorme Leistung an den Tag und galt als Matchwinner des Abends. Das Medium WDR hob hervor, dass Obling die Gäste aus Erlangen in der Schlussphase an den Rand der Verzweiflung brachte. Seine Reflexe und sein Positionsspiel waren maßgeblich daran beteiligt, den Vorsprung in den entscheidenden Minuten zu halten.

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Kristjan Horžen unterstützte die Offensive ebenfalls mit acht Toren und sorgte dafür, dass die Angriffslinien des VfL nicht zum Erliegen kamen. Die Kombination aus Schluroffs Distanzwurf und Horzens Spiel am Siebenmetermeter stellte das Abwehrteam des HC Erlangen vor immense Probleme. Trainer Guðjón Valur Sigurðsson zollte beiden Teams nach dem Abpfiff Respekt und lobte insbesondere die Leistung seiner Spieler.

Reaktionen und Analyse der Partie

Guðjón Valur Sigurðsson zeigte sich nach dem Spiel erkenntlich und hob die kämpferische Einstellung seiner Mannschaft hervor. Er bedankte sich bei den Zuschauern und würdigte den HC Erlangen als starken Gegner. Der VfL-Trainer betonte, dass der Sieg hart erkämpft wurde und nur durch die kollektive Anstrengung aller Spieler möglich war. Besonders in der Schlussphase war die Disziplin des Teams gefordert, um die Führung nicht herzugeben.

Auf Seiten des HC Erlangen überwog trotz der Niederlage der Stolz auf die kämpferische Defensive. Der Kommentator Sellin hob in seiner Analyse bei Dyn hervor, dass in jedem Spiel etwas drin sei. Das Medium Dyn charakterisierte das Spiel als einen harten Kampf, in dem der Torwart von Erlangen sowie die Feldspieler des VfL die entscheidenden Akteure waren. Der HC Erlangen muss sich nach dieser Niederlage nun auf die nächsten Aufgaben in der Bundesliga konzentrieren.

Der HC Erlangen steht vor der Aufgabe, die defizitären Abschnitte in der Defensive zu analysieren und zu beheben. Die Offensive des VfL Gummersbach hat mit Schluroff und Horžen jedoch eine Kombination gefunden, die Gegner schwer macht. Für den VfL bedeutet der Sieg einen weiteren Schritt in Richtung Tabellenplatzierung und festigt das Vertrauen in die eigene Spielstruktur. Die weitere Saison wird zeigen, ob diese Form gehalten werden kann.

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Insgesamt bot die Partie in der SCHWALBE-Arena vor 4.132 Zuschauern ein spannendes Duell auf höchstem Niveau. Die taktische Ausrichtung beider Teams führte zu einer engen Begegnung, die erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Der VfL Gummersbach hat damit seinen Status als eine der starken Mannschaften in der Bundesliga weiter untermauert. Diefans können sich auf weitere spannende Spiele freuen, da das Team in guter Verfassung ist und sich auf die kommenden Herausforderungen freut.